Second modèle de la nouvelle gamme custom/cruiser de BMW, voici donc la R 18 Classic.

Déclinaison de la BMW R 18 en vente depuis peu —, la R 18 Classic est équipée d’une roue avant de 16 pouces (19 sur la R 18), d’un pare-brise (amovible), de sacoches latérales (amovibles), d’une selle passager (amovible), de feux additionnels à leds à l’avant, d’un régulateur de vitesse, de marchepieds, d’un sélecteur de vitesse à deux branches, etc.

La BMW R 18 Classic est équipée d’origine d’une paire de sacoches latérales d’une contenance de 15,5 litres chacune. Notez les silencieux d’échappement qui ne sont plus en “queue-de-poisson” contrairement à ceux de la R 18. (Photo BMW)

Le moteur est évidemment le “Big Boxer” de 1802 cm3 qui propulse déjà la R 18.

Ce lointain descendant du flat des R 5 et R 51 de la fin des années 1930, et de la R 51/2 d’après-guerre, est le plus gros flat-twin jamais construit par la marque allemande. C’est une pièce magnifique, développant 91 ch, mais aussi bourrée de couple, avec plus de 16 mkg disponibles entre 2000 et 4000 tr/mn. Il entraîne la roue arrière par l’intermédiaire d’un superbe arbre de transmission fonctionnant à l’air libre.

Vue du dessus, la BMW R 18 Classic ne peut masquer l’importance donnée son “Big Boxer”… (Photo BMW)

Poids en hausse

Comme le moteur, la nouvelle BMW R 18 Classic sa sœur R 18 partagent beaucoup d’autres éléments : cadre double berceau en acier au look faussement “rigide” puisqu’une suspension cantilever est (très discrètement) intégrée, fourche de ø 49 mm débattant sur 120 mm, double frein avant à disques de ø 300 mm pincés par des étriers à 4 pistons, deux modes de conduite, contrôles de traction et de stabilité, assistance au démarrage en côte, marche arrière électrique (en option), etc.

Le poids de l’ensemble en ordre de marche, lui, fait un bond en avant de 20 kg avec pas moins de 365 kg au lieu de 345 kg. La R 18 Classic sera vendue 25 450 € hors options, soit 2460 € de plus que la R 18 (22 990 €).

En option, une foule d’accessoires et des packs sont annoncés.

FICHE TECHNIQUE

Moteur bicylindre à plat boxer, 1802 cm³

Refroidissement par air et huile

Alésage x course 107,1 x 100 mm

Puissance maximale 91 ch à 4 750 tr/min

Couple maximal 158 Nm (16,1 mkg) à 3 000 tr/min

Boîte 6 vitesses

Pneu Av – pneu Ar 130/90/16 – 180/65/16

Hauteur de selle 560 mm

Réservoir 16 litres

Poids en ordre de marche 365 kg