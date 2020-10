Comme sa cousine GS, la R 1250 RT est un marqueur fort chez BMW. Elle en constitue d’ailleurs depuis longtemps (plus de 40 ans) une solide partie des ventes — rien qu’en France, elle était 13e du classement des ventes fin 2019, avec 2234 unités écoulées dans l’année.

Pour 2021, la marque allemande a décidé de lui redonner du peps, deux ans après la dernière itération. Au menu, pas de révolution, mais de nombreuses évolutions. Au préalable, passons rapidement sur le (réussi) Boxer ShiftCam de 1254 cm3 développant 136 ch à 7750 tr/min et un couple de 143 Nm à 6500 tr/min : il ne change pas par rapport à la précédente version.

Toujours plus de leds

On commence par le look, peaufiné, surtout à l’avant, pour plus de dynamisme, de modernité. Fini toutefois le regard “double” du précédent millésime. Pour la R 1250 RT 2021, BMW a fait le choix d’un éclairage à leds entièrement revu. Un module à 7 leds est chargé d’assurer les feux de croisement, tandis que deux autres modules à 4 leds chacun sont dédiés aux feux de route. Le tout avec éclairage adaptatif en virage.

Des leds partout et, tout en bas au centre du “nez”, le capteur dédié au régulateur de distance par rapport au véhicule précédent la moto. La portée de détection est de 120 mètres.

Davantage d’équipements en standard

Derrière le poste de conduite, un écran TFT de 10,25 pouces fait sont apparition. A la demande, il inclut le GPS, et, comme il se doit, offre toutes sortes de solutions pour un paramétrage adapté à chacun, dont la connectivité avec un smartphone.

Le reste de l’équipement est du même acabit, avec, en standard : nouvel ABS “Full Integral Pro”, nouveau mode “Eco”, contrôle de traction dynamique DTC, régulateur de vitesse dynamique DCC, nouvel avertisseur à deux tons, etc. En option, sont notamment disponibles un régulateur de vitesse actif permettant de maintenir une distance (préréglée par l’utilisateur) avec le véhicule précédent, des modes de conduite “Pro Riding”, le système d’appel d’urgence eCall, l’aide au démarrage en côte “Hill Start Control Pro”, etc.

Un prix en hausse

Le prix du modèle de base, lui, passe de 19 920 € à 22 490 €, rançon d’un équipement standard plus fourni.

Quatre coloris sont proposés : blanc Alpine White 3, blanc MIneral White Metallic Option 719, bronze Manhattan Metallic, bleu Racing Blue Metallic.