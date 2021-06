Après une saison blanche en 2020, on espérait bien que le championnat repartirait du bon pied début avril, à l’occasion du rallye de la Sarthe. Mais c’était faire abstraction de la résistance de ce satané virus. Exit donc le Beaujolais, le 1er Mot’Aura-Llye (épreuve hors championnat) et l’Ain dont les éditions 2021 sont définitivement annulées, n’ayant pu trouver de dates de report…

Par contre, la « Sarthe » a réussi à se reporter et c’est ce week-end, et tout semble cette fois s’aligner pour que ça ait lieu !

Nouveau calendrier

Du coup le championnat se voit réduit à quatre épreuves :

26 et 27 juin 2021 : Rallye de la Sarthe à La Suze sur Sarthe (72).

16 et 17 juillet 2021 : Rallye du Dourdou à Villecomtal (12).

4 et 5 septembre 2021 : Rallye des Coteaux à Mauves (07).

16 et 17 octobre 2021 : Rallye de Charente à Rouillac (16).

Un rallye sans le Bugatti, sans la nuit et sans public …

Après 4 versions différentes en fonction des différentes mesures, exit la traditionnelle spéciale du Bugatti, ainsi que l’étape de nuit qui se déroulera l’après-midi, l’organisation étant restée sur la base d’un couvre-feu à 23h00… De même, les organisateurs ont été contraints d’interdire l’accès des spéciales au public. Toutefois, en resserrant au maximum les horaires, l’épreuve comportera encore 2 étapes de 274 Km et 199 Km et 8 spéciales au total.

Des spéciales 100% nouvelles

Ces dernières situées dans le secteur du Grand-Lucé, où se fera l’assistance des concurrents, sont typiques du bocage sarthois. La première à Vancé, sur 3.1 Km, démarre par un secteur un peu rapide sur une départementale puis se termine par un V.O plus étroit avec un changement de direction en épingle et une forte rampe. La seconde à Villaines-sous-Lucé, longue de 3.5 km, voit s’enchainer une succession de petits V.O à travers la campagne avec des freinages appuyés et des secteurs très techniques.

Les pilotes en vue

Actuellement figé à 130 engagés, soit une trentaine de moins qu’habituellement, l’ASMACO, espère encore que le compteur s’enrichira de quelques inscriptions de dernière minute suite aux récents assouplissements… Néanmoins, de grands acteurs de la discipline ont répondu présents.

Parmi ceux-ci, on remarque la présence du champion de France 2019 Bruno Schiltz (Aprilia 1100 Tuono), mais aussi du multiple champion de France Julien Toniutti (Yamaha Niken). Toutefois, le sarthois Tanguy Brebion (Husqvarna 701 SM), qui partira en 2ème position à La Suze, sera dans les favoris de cette édition sans circuit.

Parmi les hommes de pointe, on remarque aussi le policier Damien Lauret, toujours fidèle à BMW, mais cette fois avec une S1000 XR. De même, Emmanuel Gonzales (KTM 790 Duke), Vincent Jouanen (KTM 500 EXC), et Romain Cauquil (KTM 890 Duke) devraient confirmer leurs bons classements 2019. Également, on saluera le retour de Sonia Barbot (Yamaha Niken), de Morgan Govignon (Triumph 675 Street Triple), un autre spécialiste des courses sur route, mais également du pilote Corse très rapide.

Mickaël Porcu (Aprilia 1100 Tuono). Chez les petits jeunes, on suivra avec intérêt la course de Mathias Courtaud (KTM 690 SM) et de Charly Coulanges (Yamaha MT07), tandis que chez les plus anciens, Nick Ayrton, l’anglais de Fresnay sur Sarthe, fait son grand retour avec une « nouvelle » Suzuki 1100GSXR.

Le tour des catégories

C’est la catégorie Rallye 1 qui score le plus grand nombre de participants (40) et où la confrontation des Triumph 765 RS de Mathieu Devillard et Gabriel Bouhatous (entre autres) est très attendue contre les KTM 890 Duke d’Emmanuel Gonzalès, Romain Cauquil, où encore Davy Gambino. Il sera intéressant de les comparer aussi avec les performances de Sonia Barbot et de Mathieu Bruneau sur le fameux Yamaha 900 Niken qui trouvera peut-être son terrain dans les petites routes piégeuses de la Sarthe…

Dans la catégorie Maxi-Rallye, la 2ème plus importante avec 31 inscrits, beau panel de marques encore avec les Aprilia 1100 Tuono de Bruno Schiltz, Jean-François Fayolle et Mickaël Porcu face à la BMW de Damien Lauret, le tout orchestré par la Yamaha R1 de Thibaud Doutre, un spécialiste de la piste…

Les effectifs sont en baisse en Rallye 2 : 17 engagés, néanmoins on surveille, en plus de Brebion et Jouanen déjà cités, les perfs de Florent Routhier (Husaberg 450 FE), Pierre Stephan et Rémi Cougoule (KTM 690).

Chez les Classiques, on assistera au grand duel des années 90 entre les Suzuki GSXR de Nick Ayrton et Richard Pigeat, contre l’armada de Honda CBR de Grégory Palicot, Jean-Luc Duris, Hervé Simonnet, Maxime Aubey ou Quentin Bourgeois, à moins que Tom Chapas (Yamaha 600 FZR) ne règle tout le monde !

En Anciennes, match entre les 2 temps de Philippe Stephan (Yamaha 350 RDLC) et Jean-François Zanutto (Jawa 350) et les 4 temps de Christian Lacoste (BMW R100) ou Joël Zabroniecka (Honda 900 Bol d’Or). En Rallye 3 on suivra particulièrement la lutte entre Pedro Crescencio (Kawasaki 400 Ninja), Philippe Colliot (Honda 500 CB) et Anthony Fabre (Husqvarna 350 FE).

Un beau plateau side-car

Si certaines catégories marquent un net recul en nombre de participants, il n’en est pas de même chez les side-cars avec 15 équipages engagés. Et cette année, difficile de faire un pronostic tant d’éminents spécialistes du 3 roues viennent s’affronter tels les champions 2019 : Chanal / Enjalbert (Panda1000) ou les ex-champions Galvani / Bresse (Choda 1000 GSXR) et Amblard / Negrel (Choda ZX12R).

Julien Toniutti : une participation originale en Duo, avec un passager non voyant

Julien c’est 5 victoires au Rallye de la Sarthe, 5 titres de champion de France des Rallyes également, mais aussi un « titre » de pilote français le plus rapide au Tourist Trophy sur l’Ile de Man, le Dakar, etc. Mais cette année, il a décidé de participer autrement au championnat, en roulant en Duo avec son passager et ami François Speck, chef d’entreprise, devenu aveugle accidentellement en 1992.

Motivation de l’équipage : « juste pour raconter une belle histoire, une histoire qui a du sens ».

Bravo Messieurs !

Les contrôles administratifs et techniques débuteront vendredi à la Suze-sur-Sarthe où sera installé le parc pilote dans le camping municipal. Le départ de l’épreuve sera donné à 8h00 le samedi 26 et on accueillera l’arrivée du 1er concurrent à 19h45 sur l’esplanade du port.

63ème Rallye de la Sarthe : toutes les infos

Site officiel : Championnat de France des rallyes routiers (RallyedelaSarthe.com)

Les classements en live ici : résultats 2021 - Rallyes Routiers (rallyes-routiers.com)