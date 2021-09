Pour cette 4ème édition le club a revu à nouveau son parcours, en empruntant notamment la vallée du Doux, direction Lamastre, avec 4 parcours routiers différents. Le kilométrage total de l’épreuve sera de 588 km répartis ainsi :

Un prologue de 68 km pour reconnaître les spéciales à moto.

Une première étape de 296 km avec 2 tours de 110 km, puis un troisième de 76 km.

Une deuxième étape de 224 km avec un premier tour de 76 km, puis deux fois 74 km de nuit, après une pause-assistance à Mauves.

Les spéciales seront au nombre de 12 : 6 pour la 1ère étape et 6 pour la seconde, dont 4 de nuit. Elles seront situées à Plat et St Genest et développeront respectivement 3.4 km et 3.0 km.

Un beau plateau

Après un démarrage un peu laborieux, dû vraisemblablement à l’incertitude liée à la crise sanitaire, les engagements sont finalement venus, récompensant ainsi le moto-club organisateur, le RAMP, qui a tenu bon face aux contraintes liées au pass sanitaire…

A mi- championnat tout est encore possible

Effectivement il reste le même nombre de points à distribuer, toutefois, en Elite, Bruno Schiltz (Aprilia 1100 Tuono) qui a remporté toutes les étapes depuis le début de la saison a déjà cumulé 27 points d’avance sur Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) qui reste néanmoins un sérieux challenger.

Derrière le pilote KTM, à une vingtaine de points, la lutte sera intéressante entre Romain Cauquil (KTM 890 Duke), Damien Lauret (BMW S1000XR), Tanguy Brebion (Husqvarna 701) et Mathias Courtaud (KTM 690 SM).

A suivre aussi le retour de Mickael Porcu (Aprilia 1100 Tuono), auteur d’un beau début de saison et trop vite disparu au Dourdou. Mais aussi Christopher Auzoux et Angelina Cecille, en tête du classement « Duos » et étonnants 16ème sur leur petite Triumph 675 Street Triple devant Sonia Barbot (Yamaha 900 Niken), 1ère Féminine régulièrement dans le Top 20 !

A propos de Niken on aura plaisir également de découvrir la suite de l’aventure du Duo Julien Toniutti / François Speck qui a fait l’objet d’un super papier « un aveugle en compétition » dans le Moto Magazine de Septembre.

On retiendra aussi dans les Catégories où la lutte est serrée, chez les Classiques, le mano à mano entre Jean-Luc Duris (Honda 900 CBR) et Tom Chapas (Yamaha 600 FZR), auquel souhaiterait bien se mêler Nick Ayrton (Suzuki 1100GSXR). En Side-car, cette fois entre Chanal / Enjalbert (Panda 1000) et Galvani / Bresse (Choda 1000 GSXR), mais Berthomieu / Reynes (Suzuki GSX1300R), sont encore en vue.

N’oublions pas les Trophées avec notamment de belles prestations depuis le début du championnat des pilotes Espoirs, dont Jordan Boyer (KTM 890 Duke R) et Charlie Coulanges (Yamaha MT 07) qui pointent 7ème et 8ème en Elite, mais également de Clément Cadenet et Rémi Cougoule (KTM 690 SMCR) 11ème et 18ème. Chez les Vétérans, Marc Koelben avec sa vénérable KTM 990 Super-Duke tente de préserver sa première place face aux side-caristes Gilles Chanal et Benoit Berthomieu, pas décidés à se laisser faire.

Enfin le Trophée Européen qui récompense les pilotes étrangers (résidant hors France, mais licenciés chez nous) démarre plutôt bien car la participation augmente d’épreuve en épreuve, et c’est le suisse Antoine Asfaux (Triumph 675 Street Triple) qui mène devant ses compatriotes Jacques Grandjean (Suzuki GSXF1000) et Morgane Hannigsberg (KTM 690 Duke).

Rendez-vous en Ardèche le week-end prochain à Mauves pour du grand spectacle !

