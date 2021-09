Le pilote du MC Sens s’adjuge donc les deux étapes du rallye, s’assurant une confortable avance au championnat, au point que l’on voit mal comment un troisième titre de champion de France pourrait lui échapper.

Toutefois ses adversaires se sont rapprochés de lui et ont tenté, tour à tour, de s’emparer d’une spéciale... Romain Cauquil (KTM 890 Duke), tout d’abord, qui d’adjugera la 2ème place de la 1ère étape, puis Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) et ensuite Jordan Boyer (KTM 890 Duke R). Parti assez calmement, Mathias Courtaud, finira par imposer sa vieille KTM 690 SM dans la 4ème spéciale de l’étape 1, puis à nouveau dans la 1ère spéciale de l’étape de nuit, s’octroyant ainsi la 2ème place du rallye devant Romain Cauquil.

Ensuite on retrouve aux places d’honneur : Damien Lauret (BMW S1000 XR), 4ème, Tanguy Brebion, 5ème (Husqvarna 701), Jordan Boyer , 6ème , Charlie Coulanges (Yamaha MT07), 7ème et Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) 8ème , Emmanuel Gonzalez (KTM 790 Duke), 9ème et enfin Jean-François Fayolle (Aprilia Tuono 1100), 10ème .

Et les autres catégories ?

La catégorie Rallye 3, un peu en demi-teinte depuis le début de saison, a retrouvé des couleurs avec le retour du très rapide Jérémy Barnoin (Kawasaki ZXR 400), 23ème au scratch, et l’arrivée de Thomas Jarnac (KTM Duke 390) qui devance Bastien Aubey (Honda 500 CB).

Encore une grosse bagarre chez les Side-Cars qui font un tir groupé : Gilles Chanal et Sylvain Enjalbert (Panda 1000), (24ème en Elite) finissent par l’emporter sur Benoit Berthomieu et Gaëtan Reynes (Suzuki SGR 1340) (25ème) talonnés par Florian Meneret (Yamaha FJ1200) associé à Juliette Dubernet qui remportent l’étape de nuit. Chanal/Enjalbert prennent du champ au championnat après l’abandon sur ennuis mécaniques de Raphaël Gavalni et Laurent Bresse (Choda 1000 GSXR).

En Classique, Romain Duris (Honda 900CBR) creuse également l’écart au championnat après la chute de Tom Chapas (Yamaha FZR600). Sur l’épreuve comme au championnat, Duris précède Nick Ayrton (Suzuki 1100 GSXR) et Richard Pigeat (Suzuki 750 GSXR).

Chez les Anciennes, c’est toujours Christian Lacoste (BMW R100) qui mène la danse devant les Stephan : Pierre (Yamaha 400 RD), le fils et Philippe (Yamaha 350 RDLC), le père.

Les Trophées

Marc Koelblen (KTM 990 SD) accroit son avance dans le trophée Vétérans sur Gilles Chanal (troisième en Ardèche) et Jean-Luc Duris (deuxième).

Sans surprise, Sonia Barbot (Yamaha 900 Niken) remporte la catégorie Féminine devant la sidecariste Pauline Lepage (Yamaha RDS 1000) et Pascale Schneider (Yamaha MT09).

De même, Christopher Auzoux et Angelina Cecille (Triumph 675 Street Triple) continuent leur festival en Duo devant Jérôme et Julie Depardon (Triumph 675 Street Triple) et Pierre Reynaud et Kelly Raberin (Aprilia Tuono 1000).

Le Suisse Antoine Asfaux (Triumph 675 Street Triple) domine le Trophée Européen. Il devance sa compatriote Morgane Hannigsberg (KTM 690 Duke) et l’Italien Luigi Coppini (Kawasaki 1400 GTR) !

Enfin, nous terminerons ce compte-rendu par les petits jeunes qui montent. Pour le Trophée Espoirs, Jordan Boyer prend le meilleur sur Charlie Coulanges et Clément Cadenet (KTM 690 SMC R) (11ème au scratch).

Rendez-vous les 16 et 17 octobre pour le troisième Rallye de Charente qui sera aussi la finale du Championnat de France 2021. Tous les résultats sur https://www.rallyes-routiers.com/resultats/

Crédit photos : Laurent Berthe G2 STP Sport