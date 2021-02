Ces deux dernières années, quelques anciens pilotes, journalistes triés sur le volet et autres gentlemen rider se sont tirés la bourre en Italie lors d’une coupe de marque courue uniquement sur des Moto Guzzi V7 à la très légère préparation "course". Cette année, la coupe prend une dimension internationale grâce au soutien de la FIM, et acquiert le statut de "European Cup FIM Europe".

L’idée est simple : une Moto Guzzi V7 III (et donc pas le millésime 2021 monté en 850), un kit course fourni par la structure GCorse des frères Guareschi (vendu 3 840 € HTVA) ainsi que d’une paire de pneus Pirelli Phantom Sportscomp RS. Ensuite, que le meilleur gagne !

Le format est aussi convivial : une moto court avec deux pilotes, les deux séances qualifications (une par pilote) déterminent la position sur la grille et, durant la course, chaque pilote ne peut pas piloter pendant plus de 15 minutes d’affilée (plus 5 minutes après le panneau "retour aux stands". Chaque épreuve est donc ponctuée de plusieurs changements de pilote.

Six course, quatre week-end

Le calendrier est simple et s’organise avec un mix de courses simples et de mini-endurances de 90 minutes. En voici les dates :

22 et 23 mai, à Varano, première manche, course simple + endurance

4 juillet, Vallelunga, course simple

28, 29 août, Magione, course simple + endurance

10 octobre, Misano, course simple

Si le format se veut accessible, les tarifs le sont aussi :

Il est possible de s’inscrire pour le championnat pour 1 250 € par équipe (soit à peine plus de 100 € par pilote pour chaque course)

Pour une course simple : 350 euros, inscription jusque deux semaines à l’avance.

Pour les endurances : 450 €, inscription jusque deux semaines à l’avance.

Alors, qui est tenté ?