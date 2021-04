Même à huis-clos, les 24 Heures du Mans 2021 n’auront pas lieu le week-end du 17 et 18 avril. En effet, la pression hospitalière étant ce qu’elle est, les équipes médicales et la Préfecture ont demandé aux organisateurs de travailler sur une autre date puisqu’il a été considéré, dans le contexte actuel, que les pilotes ne courraient pas dans des conditions de sécurité idéales.

Une autre date proposée d’ici une dizaine de jours ?

L’ACO travaille actuellement sur la possibilité de reporter l’épreuve à une date ultérieure. Une communication sera faite à ce sujet dans les dix prochains jours.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Annuler les 24 Heures Motos est une décision particulièrement difficile. Malheureusement, le contexte sanitaire actuel ne permet pas de garantir nos standards en matière d’organisation. J’ai une pensée particulière pour l’ensemble du personnel médical, particulièrement sollicité depuis plus d’un an désormais. Nous travaillons sans relâche pour trouver une date de repli à cette 44e édition."

Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme : "L’annulation d’une épreuve n’est jamais chose aisée, et je tiens à apporter mon plein soutien à l’ACO. Nous continuerons à épauler du mieux que nous pouvons l’ensemble des concurrents et espérons les retrouver sur la grille de départ du Circuit Bugatti très prochainement. L’heure est à la solidarité avec le personnel soignant et c’est ensemble que nous sortirons ce cette crise."

François Ribeiro, Head of Eurosport Events : "La sécurité des pilotes n’est pas un paramètre négociable et la tension hospitalière actuelle et sur les prochaines semaines ne permet pas la tenue des 24 Heures Motos. Dès aujourd’hui, nous travaillons avec l’ACO pour trouver une date de report pour assurer l’organisation du Championnat du Monde FIM EWC au Mans. Toutes nos forces sont sur cet objectif."

C’est un coup dur pour le départ de cette saison d’Endurance. Moto Magazine fera régulièrement le point avec vous sur cette question...