Alors que le NC 750 Integra S se présentait comme la synthèse des univers du scoot et de la moto, le nouveau Forza 750 (2021) tire un peu plus du côté du scooter en renforçant ses aspects pratiques pour un usage au quotidien. Ainsi les commuters apprécieront à sa juste valeur, par exemple, la présence d’un vrai coffre sous sa selle capable de loger un casque intégral et doté d’une prise USB. Ils regretteront par contre la le recours à une chaîne de transmission traditionnelle à joints toriques avec les contraintes d’entretien que cela impose.

Tout scooter qu’elle est, cette importante nouveauté 2021 du catalogue Honda revendique un certain dynamisme dont témoignent ses traits anguleux chers à la famille Forza déjà forte d’un 125 cm3 et d’un 300 (qui voit sa cylindrée grimper à 350 en 2021). Pour honorer cette mine « sportive », la partie cycle du Forza 750 affiche quelques prometteuses caractéristiques : fourche inversée de 41 mm, bras oscillant alu et cadre périmétrique. La suspension arrière revient à un monoamortisseur Pro-Linck et le freinage avant à un double disque de 310 et à des étriers radiaux 4 pistons.

Motorisé par un bicylindre en ligne de 745 cm3 (comme l’Integra), le nouveau Forza développe 58,5 ch à 6750 tr/min et un couple de 7,04 m.kg (69 Nm) à 4750 tr/min. Le moteur, Euro 5 et aisément convertible A2, se distingue par la présence de deux balanciers d’équilibrage pour éliminer les vibrations à haut régime. Ce bloc n’affiche pas pour autant un caractère linéaire et Honda parle d’un « comportement saccadé » grâce au calage à 270° du vilebrequin. La commande de gaz électronique (TBW - Throttle By Wire) permet de disposer de 3 modes de pilotage (standard, sport et pluie). Le contrôle de traction est également paramétrable sur 3 niveaux. Enfin la transmission revient au système à double embrayage DCT déjà présent sur plusieurs modèles du constructeur tels les NC et encore la Goldwing. Honda a déjà vendu 140000 machines équipées de cette technologie.

Au chapitre des aspects pratiques, outre le coffre donc - minimaliste sur l’Integra - Honda a également pensé à la boîte à gants et à la prise USB (dans le coffre et non au guidon). Le Forza 750 bénéficie de la technologie Smartkey qui permet de démarrer et de déverrouiller coffre et trappe à essence tout en gardant la « clé » dans sa poche. L’écran TFT 5 pouces embarque une interface à commande vocale baptisée « Honda smartphone voice control » qui permet d’établir, en Bluetooth, la liaison avec son smartphone afin de bénéficier de la navigation GPS mais aussi d’accéder - sous réserve de disposer d’un casque équipé d’une oreillette Bluetooth - à sa musique, à ses appels ou encore à ses mails. Le tout se pilote au commodo gauche.

Enfin, fort de sa cylindrée, de sa protection et de son confort (y compris pour le passager nous dit-on), le Forza 750 affiche également quelques aptitudes au tourisme à 2-roues et propose pour cela des valises latérales optionnelles (26 litres à droite, 33 à gauche) et un top-case bien sûr.

Le Forza 750 est proposé en bleu, rouge, gris et noir. Il sera disponible mi-décembre à 11 649 €.