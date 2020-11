En 2021, une Suzuki GSX-R 1000 R Yoshimura SERT Motul sera sur les grilles de départ du championnat du monde d’Endurance. L’équipe française Suzuki Endurance Racing Team et le team japonais Yoshimura ont en effet décider de s’allier pour la saison prochaine.

La première vient de remporter son 16e titre (!) mondial dans la discipline en 40 ans d’activité ; c’était à Estoril le 26 septembre, lors des récentes 12 Heures éponymes. Le second, qui fête ses 66 ans, s’est imposé quatre fois lors des mythiques 8 Heures de Suzuka, sans compter les multiples podiums qu’il y a réalisés.

Depuis longtemps partenaires

Yoshimura est depuis longtemps déjà partenaire technique du SERT, désormais managé par Damien Saulnier après des décennies sous la houlette de son fondateur Dominique Méliand.

Pour François Ribeiro, le patron d’Eurosport Events, qui gère le championnat, l’annonce est somme toute logique : « Depuis notre arrivée en qualité de promoteur du FIM EWC en 2015, nous avons encouragé de nouveaux échanges entre les deux plus grandes nations de l’Endurance moto : la France et le Japon. F.C.C. TSR Honda a été le premier team japonais à s’engager sur l’intégralité de la saison FIM EWC avec le soutien de Honda France. Il a ouvert la voie au duo japonais Webike Trickstar qui s’est associé au SRC Kawasaki France. Aujourd’hui est un très grand jour pour le FIM EWC grâce à l’annonce de l’association de deux équipes légendaires et couronnées de succès pour former une nouvelle équipe Suzuki officielle ».

Damien Saulnier sera le team-manager du nouveau team Yoshimura SERT Motul, tandis que Yohei Kato, le neveu du directeur de Yoshimura, en sera le directeur.

Damien Saulnier, team-manager :

« En juillet 2019, un nouveau chapitre s’écrivait dans l’histoire du SERT avec le départ en retraite du “Chef” [Dominique Méliand]. Suite à cette passation, Suzuki, Yoshimura et le SERT s’associent pour le développement des motos d’endurance du FIM EWC. Historiquement, Yoshimura a toujours œuvré à rendre les GSX-R encore plus performantes, une ligne de conduite qui se perpétue avec Yohei Kato, notre interlocuteur chez Yoshimura, descendance de Pop Yoshimura [le créateur de la marque]. Quoi de plus logique aujourd’hui que de s’appuyer sur ce préparateur emblématique de l’Endurance ? Le travail couronné de succès avec un 16e titre mondial est une concrétisation pour toute l’équipe prouvant la relation et le travail présent et futur entre les deux structures. »