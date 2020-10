Lancée en 2013, la Yamaha MT-09 a depuis été revue plusieurs fois, notamment pour respecter la norme Euro 4. La dernière itération en date de ce roadster “crapuleux” arrive pour 2021, conçue cette fois pour répondre à la norme Euro 5.

A l’intérieur, toujours le fameux moteur 3-cylindres CP3 au calage Crossplane. S’il répond désormais à la norme Euro 5, il voit surtout sa cylindrée croître de 42 cm3 (par augmentation de l’alésage) : elle passe de 847 à 889 cm3 pour un poids annoncé en baisse de 1,7 kg. Parallèlement, l’admission a été retravaillée et un nouvel échappement monté. Plus léger de 1,4 kg que le précédent, il intègre de nouveaux collecteurs en acier inoxydable, chacun étant courbé différemment.

La chambre sous le moteur dispose désormais d’une sortie de chaque côté. (Photo Yamaha)



4 ch de plus et le couple délivré plus bas

La puissance augmente de 4 ch pour atteindre 119 ch à 10 000 tr/min. Idem pour la valeur de maxi, en progression à 93 Nm (au lieu de 87,5 Nm), qui plus est est maintenant délivrée à 7000 tr/min, soit 1500 tr/min plus bas.

La transmission a été aussi revue, premier et deuxième rapports étant allongés, tandis que les disques de friction de l’embrayage assisté font appel à un nouveau matériau. L’angle de la came de ce même embrayage a été modifié pour adoucir l’action au levier. Un shifter up & down est également présent.

Enfin, une nouvelle poignée de gaz APSG ride-by-wire fait son apparition. Un système semblable à celui équipant les Yamaha YZF-R1 et R1M, mais évidemment « doté de réglages de friction et d’ouverture des gaz spécifiques à la MT-09 2021 ». Côté électronique, la Yamaha MT-09 2021 est dotée d’une inertielle IMU à 6 axes, de contrôles de traction TCS (3 modes), de glisse SCS, de cabrage LIFt, de freins BC.

Le tableau de bord TFT couleur de 3,5 pouces de la Yamaha MT-09 2021 est nouveau. Les modes de conduite sont sélectionnables au guidon. (Photo Yamaha)

Châssis : plus léger et plus rigide

Le nouveau châssis CF Deltabox en aluminium coulé sous pression est plus léger de 2,3 kg (cadre, sous-cadre et nouveau bras oscillant compris). Mais les ingénieurs Yamaha ont augmenté sa rigidité latérale de 50 %. Entièrement réglable, la fourche KYB de ø 41 mm est également plus courte et le tube de direction a été abaissé de 30 mm. Les jantes forgées à 10 bâtons font seulement 2 mm d’épaisseur et sont plus légères de 700 grammes.

Telle quelle, la Yamaha MT-09 2021 pèse 189 kg tous pleins faits, contre 193 kg pour le millésime précédent.

Elle sera disponible au premier trimestre 2021 au prix de 9 499 €, soit 300 € de plus “seulement” qu’avant. Trois coloris sont prévus : Storm fluo, Icon Blue et Tech Black.