Un nouveau châssis, un nouveau moteur (partagé avec la toute nouvelle MT-09), plus riche en cylindrée, en puissance et en couple, un équipement en hausse, un tableau de bord inédit : et si la nouvelle Yamaha Tracer 9 - et sa déclinaison Tracer 9 GT - constituait une sorte d’équilibre absolu entre plaisir, confort, polyvalence et aptitudes routières ?

La plus grande routière de chez Yamaha

La question est d’autant plus légitime que, en 2021, le catalogue Yamaha a vu la disparition pour cause de non mise en conformité à la norme Euro 5de deux fleurons si appréciés des routards, la XTZ 1200 Super Ténéré et la FJR 1300.

De fait, cette Tracer 9 et surtout la version Tracer 9 GT doit reprendre un sacré flambeau. En a-telle la carrure ? Notre dream team des essais, Axel et François, vous répondent dans cette vidéo.