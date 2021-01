Vous trouverez du changement le premier numéro de Moto Magazine pour 2021, en kiosque le 20 janvier (et daté de février). Pas de révolution, juste une adaptation à ce qui fait la moto aujourd’hui, dans sa variété, sa diversité, ses sensibilités. Avec plus de pages — 132, volume que nous avons prévu dorénavant pour chaque numéro, et encore plus pour le numéro double d’été ! —, d’images, de surprises, de dynamisme. Sans oublier une équipe toujours au top et ultra motivée.

Le tout doublé d’une offensive sur le Net, le retour de “Motomag l’émission” sur notre chaîne YouTube, une nouveauté : “Un apéro avec Motomag”, toujours sur notre chaîne YouTube, des idées plein la sacoche de réservoir et beaucoup d’autres projets en tête.

Notez que Moto Magazine paraîtra désormais grosso modo au milieu de chaque mois, une bonne semaine plus tôt que ce à quoi vous étiez habitué jusqu’ici. Bonne lecture à tous... et très bonne année motarde 2021.

Hommage : Hubert Auriol, 1952 - 2021

Hubert Auriol s’est éteint à 68 ans. L’ancien pilote avait contribué à bâtir puis entretenir la légende du Dakar, qu’il avait remporté trois fois en moto et en auto, et dont il avait ensuite occupé la direction pendant presque dix ans.

Actu : où en est Suzuki ?

Tout frais titré en MotoGP, et, pour la 16e fois, en Endurance mondiale, mais sans vraies nouveautés cette année, Suzuki marque le pas sur le marché français. Pourquoi ? Est-ce partout pareil ? Éléments de réponse.

Nouveautés 2021 : toujours plus…

Essai : la Triumph Trident 660 arrive et elle a de grandes ambitions

Le segment des roadsters de moyenne cylindrée est très convoité et dominé par des valeurs sûres, Yamaha MT-07 en tête. Bien née, la Trident 660 pourrait bien perturber l’ordre établi…

Interdictions de circuler : le pire et à venir !

Vous pensiez échapper aux Zones à faibles émissions et aux interdictions de circuler qui en découlent ? Grave erreur : le gouvernement prévoit d’étendre rapidement le dispositif à toute la France ainsi que la vidéoverbalisation pour contrôler le tout !

Équipement : Moto Magazine vous dit tout pour avoir chaud à moto cet hiver

Neuf sous-vestes de 27 à 230 € sont testées par notre spécialiste Yannick Leverd. Vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas rouler quand la température descend…

Portfolio : les années Yamaha officielles de Rossi

Une photo, une moto, une histoire…

Chaque mois, nous vous raconterons l’histoire d’une, d’un homme ou d’une femme, d’une photo… On commence par l’incroyable destin d’une Harley emportée par le tsunami qui a frappé le Japon en mars 2011.

Et beaucoup d’autres choses : essais des nouvelles Ducati Multistrada V4S, BMW R 1250 GS et Kawasaki Versys 1000 S, les 800 victoires de Honda en Grands Prix vitesse, l’actualité et le test des produits du mois, etc.