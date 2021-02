Après la bombe Multistrada V4 lâchée par Ducati sur le segment gros trail à la rentrée, on attendait avec impatience la réponse autrichienne !

Sans surprise, le V-Twin le plus puissant du marché (160 ch) continue de battre au cœur de l’aventurière, et c’est tant mieux ! Passé à la norme euro 5, il évolue peu côté performance (tout juste perds-t-il 0,2 m.kg de couple) le LC8 reçoit aussi deux nouveaux radiateurs (au lieu d’un seul) qui améliorent son refroidissement, ainsi qu’une boite revue pour des passages de vitesses encore plus rapide.

pot d’Orange

En 2021, la "SAS" de son petit nom se veut surtout plus accessible grâce à une selle affinée et un bâti arrière revue, mais aussi plus agile, grace à un nouveau réservoir en 3 parties qui abaisse nettement le centre de gravité. Une spécificité KTM qui a déjà fait ses preuves sur les 950 ou la 790 Adventure.

La géométrie légèrement revue du cadre (colonne de direction plus proche du pilote, bras oscillant plus long) et les suspensions semi-actives améliorées rendent l’ensemble encore plus dynamique -ou confortable- en fonction des multiples paramètres choisi (avec l’option Suspensions Pro).

Au Radar

Enfin sous sa nouvelle bulle plus protectrice, la Super Adventure S reçoit un radar Bosch de série, qui permet l’usage d’un régulateur de vitesse adaptatif. Une technologie facilement paramétrable, grâce à l’interface revue de son Ecran TFT 7 pouces et ses nouveaux commodos... Découvrez tout cela en image qui bouge (vite) avec François au guidon.

L’essentiel :

trail bicylindre le plus puissant du marché avec 160 ch et 13 m.kg de couple

carters affinés, boite revue et échappement euro 5

ergonomie revue, selle réglable plus accessible

nouveau réservoir de 23 l placé plus bas pour un meilleur équilibre

cadre plus court et bras oscillant rallongé

nouvelle suspension électronique semi-active « SAT » entièrement réglable (Deb 200 mm)

écran TFT 7 pouces inclinable et connecté

nouvelle commande au guidon emprunté à la Superduke R

nouvelle centrale inertielle Bosch 6 axes avec abs sur l’angle et contrôle de traction revue

régulateur de vitesse adaptatif « ACC » avec Radar Bosch de série

Pneus Mitas Terra Force-R

boite de rangement sur le sommet du réservoir

bulle réglable plus haute de 55 mm

+ 3 kg

Fiche technique :

KTM 1290 Super Adventure S (données constructeur)

Moteur

Type : bicylindre en V à 75°, refroidissement liquide, 4T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

Cylindrée (al. x cse) : 1301 cm3 (108 x 71 mm)

Puissance maxi : 160 ch à 9000 tr/min

Couple maxi : 14 mkg à 6500 tr/min

Alim. / dépollution : injection / Euro 5

Transmission

Boîte de vitesses à 6 rapports

Transmission finale par chaîne

Partie-cycle

Frein Av (étrier à x pist.) : 2 disques Ø 320 mm (4 opp.)

Frein Ar (étrier à x pist.) : 1 disque Ø 267 mm (2 juxt.)

Pneu Av - pneu Ar : 120/70-19 - 170/60-17

Réservoir (réserve) : 23 litres (5l)

Poids annoncé : 220 kg (à sec)

Hauteur de selle : 849 / 869 mm

Pratique

Coloris : orange, noir

Garantie : 2 ans pièces et M.O., assistance

Prix : 18590 €