C’est rare, les marques de motos qui deviennent centenaires ! Moto Guzzi, créée le 15 mars 1921, a donc eu 100 ans récemment. Un événement qui a donné lieu à peu d’effusions de joie du côté de Mandello Del Lario, mais il est vrai que, si tout va bien, les GMG auront lieu du 9 au 12 septembre 2021. A la limite, c’est la rédaction de Moto Magazine qui a le plus célébré cet anniversaire, dans une vidéo "un apéro avec Motomag" que l’on vous invite à regarder, si ce n’est déjà fait.

La moto mystère

Moto Guzzi a également dévoilé des versions habillées d’un coloris spécial pour le centième anniversaire, sur base de réservoir gris, parements verts et selle marron, comme les motos de course depuis Omobono Tenni (le premier non britannique à remporter un TT, sur une Guzzi, en 1937).

Certains avaient pourtant trouvé cet hommage un rien timide. Bonne nouvelle : Moto Guzzi nous prépare une surprise ! En effet, sur un document retraçant l’histoire de leurs motos, se trouve, tout en bas à droite, une machine floutée, bien que l’on parvienne à deviner la forme d’un petit café racer. Le retour de la 850 Le Mans ?

Restés connectés, on vous en dit plus dès qu’on en sait plus.