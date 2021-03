On le sait bien, désormais, c’est tous les vendredi soir que l’émission "un apéro avec Motomag" apporte un éclairage iconoclaste, décalé et divertissant sur notre univers, celui de la moto. Cela dit, il ne faut jamais être bloqué dans des habitudes ! Moto Guzzi fête, jour pour jour, ses 100 ans ce 15 mars ? Alors dans ce cas, Motomag met les petits plats dans les grands et vous sort un "apéro spécial du lundi" ! Merci qui ?

Guzzi, ça te parle, ou pas ?

Et pour ce faire, on a convoqué les forces vives de la rédaction, pour leur faire parler de leur rapport à la marque, de la même façon que l’on a tous célébré le lancement de la dernière Suzuki Hayabusa. Moto Guzzi, c’est quoi pour une équipe de journalistes moto ? On aime, on déteste, on trouve ça bien, on franchit le pas jusqu’à en acheter une ? En tous cas, comme vous le verrez dans cette vidéo, la marque ne laisse pas indifférent et suscite même une réelle sympathie.

Et vous, vous en pensez quoi, de Moto Guzzi ?