On peut être Sikh et motard, mais le problème c’est que non port du turban est interdit pour des raisons religieuses. En Inde, au Canada et en Grande-Bretagne, des exemptions du port du casque existent pour les Sikhs, ce qui n’empêche pas de prendre en compte la question de leur sécurité.

Un projet canadien

Et l’initiative Tough Turban (en français : le turban costaud, ou un truc dans le genre) nous vient du Canada : là où un turban traditionnel offre des dimensions d’un mètre de large sur une longueur de 7 à 12 mètres, le Touch Turban propose la même chose mais avec des matériaux de haute technologie.

En effet, le tissu est composé de fibre Dyneema résistantes à la déchirure et à l’abrasion, et insert en son centre un matériau façon 3DO qui se compacte quand une énergie lui est appliquée. Le tout ressemble à une forme de cotte de maille, imprimée en 3D.

On doit cette idée au Sikh Moto Club de l’Ontario, au Canada, avec la collaboration d’une agence de communication et du concessionnaire Harley-Davidson de Toronto. Le Touch Turban n’en est qu’au stade du projet, et nous n’avons pas encore cette information essentielle : il tient par une boucle double D ou une boucle micrométrique ?