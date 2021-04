C’était mieux avant ? On ne sait pas, mais au moins, on savait globalement où se trouvaient les radars automatiques et les radars tronçon. Mais ça, c’est fini : avec la technologie 5G, l’analyse ultra-fine des mouvements de véhicules va permettre une géolocalisation dotée d’un précision d’un niveau spatial. De fait, c’est tout le territoire français qui va devenir un radar tronçon permanent et perpétuel. L’objectif : réduire la mortalité routière et la faire tendre, enfin, vers le 0, un idéal pour tout politique.

La DISR aux manoeuvres

Marie-Thérèse Mortier-Melleray, l’actuelle DISR, se félicite de cette avancée technologique : "Cette technologie 5G va indubitablement réduire l’accidentalité", explique-t-elle, et ainsi, les familles n’auront plus jamais à subir le deuil d’un des leurs sur la route. Bon, je vais me retrouver au chômage, mais je n’ai pas de doutes sur le fait qu’on arrivera à me recaser pour que j’aille glander dans un autre ministère", a précisé l’édile, avant de se dévoiler un peu plus auprès d’une journaliste de Gala (hélas, nos micros étaient ouverts) : "j’ai un gros livre de Sudoku à finir, j’ambitionne de la boucler avant les vacances".

Cette avancée technique est pilotée par la société Atos, à laquelle Edouardo Filipo appartient désormais en tant que membre du conseil d’administration, une promotion liée à ses bonnes oeuvres : en effet, le passage au 80 km/h, auquel le maire de Rouen croyait "à titre personnel" a fait exploser les recettes des radars, et est devenue une opportunité "à titre professionnel".

"Plus c’est gros, plus passe", aurait déclaré Monsieur Filipo en petit comité, "on va pouvoir fliquer tous les français !". De fait, c’est désormais chaque déplacement personnel qui sera sous haute surveillance, tout comme le strict respect des vignettes Crit’Air dans le cadre des ZFE. Atos ambitionne à court terme d’entrer dans le Top 5 du CAC 40.

La mise en applications sera effective au 1er juillet 2021, juste avant les départs en vacances, vacances qui devront se tenir dans un rayon de 10 kilomètres dans le cadre du respect des règles du troisième déconfinement.