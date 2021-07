Les restrictions de circulation s’accumulent dans la capitale française. Après le renforcement de sa ZFE, les futures zones piétonnes, le stationnement payant pour les deux-roues thermiques et la suppression de centaines de places de parking, c’est désormais la limitation de vitesse qui est visée. Dès le 30 août 2021, la plupart des rues parisiennes seront limitées à 30 km/h.

Paris, une gigantesque zone 30

En vigueur à hauteur de 60%, les zones 30 étaient déjà nombreuses dans la métropole. Avec cette nouvelle mesure, la Mairie de Paris étend ce chiffre à 90%. David Belliard, adjoint EELV d’Anne Hidalgo (maire de Paris), souhaite diminuer la place des véhicules, favoriser les mobilités douces et améliorer la sécurité routière. « On baisse les nuisances sonores, on fluidifie le trafic en diminuant les effets d’accélération et de décélération » argumente-t-il.

Les nombreux usagers navigant en Île-de-France au quotidien - et de facto à Paris - sans autre choix que de prendre leur moyen de transport seront-ils freinés par la mesure ? Pas si sûr, car d’après une consultation menée fin 2020 par la ville de Paris, seuls 36% des franciliens sont favorables à ces restrictions, contre 59% du coté des citadins.

Certains axes restent à 50 km/h

Quelques boulevards, portions des quais de Seine, rues des bois de Boulogne et de Vincennes ainsi que certains axes à l’ouest, à l’est et au sud de Paris (Champs Élysées, avenue Foch, rue de la Grande-Armée, XIIème et XIVème arrondissement...) resteront limités à 50km/h. Le périphérique parisien quant à lui, maintient sa limite à 70 km/h... en attendant la prochaine réforme ?

Pas de discussion possible

Du coté de l’opposition, Aurélien Véron (LR), déplore l’absence de débat avec cette mesure. « On se demande vraiment à quoi sert le Conseil de Paris », proteste-t-il, tout en signalant sa crainte pour la circulation des véhicules de secours.

L’accumulation des restrictions de circulation confirme une tendance de plus en plus forte : exclure progressivement les véhicules thermiques et leurs usagers de la capitale, et ce, sans autre alternative possible.

Source : lefigaro.fr / Crédit photo : François Grunberg / paris.fr