Appréciée par la rédaction de Moto Magazine, la flamboyante Moto Guzzi V85 TT s’est récemment mise en conformité avec la norme Euro 5. Fraichement mis à jour, le bicylindre en V longitudinal à 90° du gros trail italien équipe désormais la gamme V9 de la firme centenaire.

Moto Guzzi V9 Roamer & Bobber 2021 : la classe brute à l’italienne

Moteur de la V85 TT oblige, on retrouve quelques caractéristiques du trail de Mandello, à savoir ses 65 ch pour 73 Nm de couple. Le cadre a été renforcé, afin d’accroitre stabilité et précision de la direction. Le confort de ce millésime 2021 a lui aussi été repensé, en témoignent les nouveaux repose-pieds avec patins en caoutchouc, visant à réduire les vibrations. Suivant la même logique, l’ABS et l’antipatinage réglable et commutable "MGCT" (Moto Guzzi Controllo di Trazione) sont de série, afin de favoriser l’aisance du pilotage.

Le Bobber quant à lui, s’agrémente d’une selle revue, de carénages latéraux en aluminium et d’un garde-boue avant inédit. Cette déclinaison se pare également d’un nouveau tableau de bord numérique et d’un éclairage LED magnifiant l’aigle de Mandello dessiné sur l’optique avant.

Enfin, le catalogue foisonne d’options et d’accessoires : le Moto Guzzi MIA par exemple, permet de connecter et métamorphoser son smartphone en ordinateur de bord multifonctions.

À l’instar des V7 et V85 TT 2021, ces nouvelles Moto Guzzi V9 sont à nouveau compatibles permis A2. Une aubaine pour entamer la pratique de la moto avec une machine chargée d’histoire ?

Par ailleurs, si vous êtes sensible à l’appel du voyage et que l’idée de rouler sur cette V9 vous séduit, les inscriptions au Moto Guzzi Experience sont ouvertes...

Moto Guzzi V9 Roamer & Bobber 2021 - Fiche Technique

Partie moteur :

Moteur : Bicylindre en V transversal à 90°, deux soupapes par cylindre

Refroidissement : par air

Cylindrée : 853 cc

Alésage et course : 84 x 77 mm

Puissance maximale : 65 CV (47,8 kW) à 6.800 tr/min (également disponible à 35 kW - Permis A2)

Couple maximal : 73 Nm à 5.000 tr/min

Homologation : Conforme à la directive européenne Euro 5

Émissions : 119 g/km (CO2)

Consommation : 4,9 l/100 km

Transmission et partie cycle :

Boîte de vitesses : 6 vitesses

Réservoir de carburant : 15 L (4 réserves)

Hauteur de selle : 815 mm (Roamer), 785mm (Bobber)

Poids à sec : 194 kg

Poids en ordre de marche : 210 kg (Selon la directive VO (EU) 168/2013 avec tous les fluides, avec l’équipement standard et en faisant le plein avec au moins 90 % du volume utile du réservoir)

Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique Ø 40 mm

Suspension arrière : Bras oscillant bi-face avec deux amortisseurs réglables en précharge par ressort

Roue avant : Alliage léger, 19" 100/90 (Roamer), Alliage léger, 16" 130/90 (Bobber)

Roue arrière : Alliage léger, 16" 150/80 (Roamer), Alliage léger, 16" 150/80 (Bobber)

Frein avant : Disque flottant en acier inoxydable Ø 320 mm, étrier Brembo à 4 pistons différenciés et opposés

Frein arrière : Disque en acier inoxydable Ø 260 mm, étrier flottant à 2 pistons

Équipements de série :

Roamer : MGCT Moto Guzzi Controllo di Trazione, ABS standard à double canal, pare-brise "Touring"

Bobber : Ensemble complet de feux à LED avec DRL, tableau de bord LCD, MGCT Moto Guzzi Controllo di Trazione, ABS standard à double canal

Gamme de couleurs :

Roamer : Gris Lunare

Bobber : Noir Essenziale, Centenario

Moto Guzzi V9 Roamer & Bobber 2021 - Tarifs

Version Roamer : 10.049 € (gris)

Version Bobber : 10.949 € (noir mat)

Version Bobber Centenario : 11.949 € (biton gris / vert)