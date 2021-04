Comment se déroule un comparatif chez Motomag ? On roule bien ? On mange bien ? On prend du plaisir ? C’est beau, le Morvan, en hiver ? On fait le boulot avec application et détermination ? Pour le savoir, l’équipe de Motomag vous a concocté un second "off de Motomag", pour découvrir l’envers du décor.

Un match de haute volée

En réunissant les Honda CB 650 R, Kawasaki Z 650 SE, Triumph Trident 660 et Yamaha MT-07, notre essayeur, François, est directement dans le coeur du marché. Laquelle est la plus efficace ? Laquelle est la plus sympa ? Laquelle constitue le meilleur rapport qualité / prix ? Pour voir dans quelles conditions ce comparatif a été réalisé, ne manquez pas cette vidéo "off de motomag".

Et pour le résultat du comparo, c’est dans Moto Magazine n°375, bien sûr, encore en kiosques durant quelques jours. Eh oui, soutenez la presse !