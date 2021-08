On ne compte plus les motards nostalgiques d’une époque où les moteurs deux temps battaient leur plein : NSR 125, 350 RDLC et autres RG 500 alimentent toujours souvenirs et fantasmes, dans l’espoir de voir leurs héritières sur le devant de la scène. Et pour cause, la plupart de ces motos mythiques s’arrachent à prix d’or depuis des années...

Hélas, hormis du coté des cross, des enduro et de quelques scooters, les moteurs deux temps ont quasiment disparu de la circulation. Trop polluants, ils ne peuvent suivre nos normes antipollution, toujours plus restrictives. Et pourtant, du coté de Dell’Orto et de Langen...

Moteurs deux temps : les carburateurs Dell’Orto passent Euro 5

La firme italienne a entièrement revu ses carburateurs. Partiellement mécanisés, ils sont assistés par la fameuse technologie ECS (ajustement électronique de la carburation). Le débit d’air est optimisé pour limiter la consommation et la pollution, avec un résultat plus fin et homogène. Au bout de l’échappement, les gaz s’avèrent plus propres qu’à l’accoutumée.

Avec une mesure en temps réel de la teneur en oxygène des gaz d’échappement, on imagine que l’ECU (Electronic Control Unit) prend en compte les informations de la sonde lambda et adapte en retour le débit d’air au niveau du carburateur. Pour rappel, un ECU enregistre des paramètres comme la position de la poignée de gaz (Throttle), les tours minute, la température de l’air ambiant et la température moteur, pour ensuite piloter le carburateur.

Ainsi, les nouveaux carburateurs Dellorto passent les normes Euro 4 et Euro 5. Les carburateurs PHVA par exemple (pistons de 17,5 mm) sont adaptés aux Piaggio Typhoon et Aprilia RS4 50.

Certes, ce ne sont que des 50 cm3, mais peut on y voir une première étape vers le développement de carburateurs appliqués à de plus grosses cylindrées ?

Moteurs deux temps : Langen Motorcycles aussi sur Euro 5

La firme britannique Langen a récemment présenté une moto dessinée comme un café racer. Sa particularité ? Un moteur deux temps (fabriqué par les italiens de Vins) à injection électronique de 250 cm3, qui se conformerait aux normes antipollution Euro 5. Baptisée sobrement "The Two Strokes" (le deux temps), la moto de seulement 114 kg reçoit bicylindre en V cadencé par 74ch et 45 Nm de couple. Équipée d’une boite 6 vitesses, Langen annonce une vitesse maximale de 225 km/h pour sa moto. Un vrai petit missile, donc.

En revanche, coté tarif, ça pique : environ 30600 euros hors taxes. Les précommandes sont ouvertes aux 100 premières motos actuellement en construction. 150 machines supplémentaires seront fabriquées en 2022. Réservée au Royaume-Uni, il est probable que cette Langen Two Strokes soit exportée ailleurs. L’avenir nous le dira...

_

Source : motorradonline.de