Elle n’est pas toute craquante, cette Royal Enfield Himalayan 410 ? A sa sortie, elle a su dresser aux amateurs de Trails une sorte d’éloge de la simplicité. Certes, elle n’est pas bien rapide, mais elle passe partout et se contente d’un budget d’utilisation et d’entretien au ras des pâquerettes. Elle a d’ailleurs permis, à son lancement, à la marque Royal Enfield de quasiment doubler ses ventes en France, en 2018.

Euro 5 et quelques modifs

On va donc retrouver, dès le printemps 2021, la version Euro 5 de cette chouette petite moto. Au programme, un moteur plus "propre", mais qui sort toujours 24 chevaux à 6500 tr/mn et 32 Nm à 4250 tr/mn, suffisant sur les petites routes de campagne ou pour faire de la ville.

Le freinage, qui était un peu l’un des points faibles de la précédente version, a été amélioré. L’ABS est déconnectable sur la roue arrière, ce qui fera toujours plaisir à ceux qui l’utilisent dans les chemins.

Parmi les autres modifications, on note la présence de feux de détresse et d’un nouveau système de navigation "Tripper" qui, dans un petit écran, indique de manière simplifiée les changements de direction. Ce système est également présent sur la Meteor 350. De même, la bulle a été un peu redessinée, pour mieux dévier le flux d’air.

La Royal Enfield Himalayan 410 sera disponible au printemps, à un tarif en légère hausse (de 300 €) : comptez 4 995 € en noir, et 5 090 € dans l’un des trois autres coloris (bleu, argent ou un "pine green" assez original. La moto est garantie 3 ans, avec 3 ans d’assistance routière.

Qui en veut une ?