Harley-Davidson doit un peu se ressaisir : ses ventes aux USA ont baissé, la norme Euro 5 va faire disparaître les entrées de gamme (Street 750 et Sportster 883 & Sportster 1200 ne seront plus au catalogue en 2021, comme certains modèles Softail équipés du moteur 107). La Livewire reste une moto de “niche”, le trail 1250 Pan America est un pari. Harley a changé de boss (Matt Levatich, parti début mars 2020, a été remplacé par Jochen Zeist) et il faut, en partie, revenir aux fondamentaux. Ceux-ci pourraient être incarnés par la 1250 Custom...

145 chevaux ?

C’est la puissance que devrait développer ce nouveau bloc dans le trail Pan America, et s’il se retrouve tel quel au cœur de cette machine minimaliste et stylée (l’optique de phare et les deux silencieux superposés sont un hommage à la Fat Bob), les sensations de conduite devraient être au rendez-vous.

Quant à l’arrivée de ce Custom 1250, elle serait peut-être avant 2022, histoire de proposer une machine qui soit plus dans les codes de Harley-Davidson que la Bronx 975, ce streetfighter de 115 chevaux qui aurait pu concurrencer des motoos telle que la Yamaha MT-09, par exemple.

Encore un peu de patience avant d’en savoir plus. Et vous, elle vous plaît, cette moto ?