Aperçu lors des fameux essais hivernaux de Jerez, le nouveau visage de la ZX-10R a déjà beaucoup fait parler de lui.

Si certains y voient un hommage au casque/masque de Dark Vador, les ingénieurs de Kawasaki y voient surtout de longues heures passées en soufflerie pour intégrer ses nouveaux ailerons frontaux à l’intérieur du carénage. Ceux-ci canalisent le flux d’air et créent une force d’appui supplémentaire d’environ 17 % supérieure à la version redessinée en… 2016. Cette face avant se combine à une bulle rehaussée de 40 mm pour améliorer le confort du pilote.

Position de champion du monde

Aux commandes, on note un guidon plus écarté, positionné exactement comme celui du champion du monde Superbike 2020 Jonathan Rea — six fois sacré en six ans ! La selle a elle aussi été modifiée pour proposer au pilote une position améliorée. Enfin, les repose-pieds ont été rehaussés pour améliorer encore les prises d’angles.

Écran TFT et… poignées chauffantes

Derrière cette face avant redessinée et équipée de nouvelles leds, on trouve aussi un nouvel écran TFT incluant une connexion Bluetooth. Un régulateur de vitesse électronique et des poignées chauffantes s’invitent aussi aux commandes, mais en option.

Objectif stabilité

Concernant la partie-cycle, on note très peu de modifications : le bras oscillant a été rallongé de 8 mm et son point de pivot rabaissé de 1 mm, la fourche avancée de 2 mm. Ces modifications devraient apporter encore plus de stabilité et une meilleure motricité, ce dont ne manquait déjà pas le modèle précédent. Les ressorts d’amortisseur et de fourche ont également changé, l’avant étant plus souple et l’arrière plus dur. Le triple serrage inférieur de la fourche a été élargi pour en optimiser sa rigidité. Enfin, le freinage est désormais confié à des étriers de freins monoblocs Brembo M50 et des disques de Ø 330 mm.

Boîte revue

Le moteur des nouvelles Ninja ZX-10R et RR profite d’une boîte de vitesses revue avec 1ere, 2e et 3e plus courtes. Un nouveau radiateur d’huile refroidi par air fait aussi son apparition.

RR comme RaRe

Limitée à 500 unités pour le monde entier, la Ninja ZX-10RR 2021 se distingue par des pièces moteur développées par la société Pankle. Ses bielles en titane et pistons à faible friction permettent d’augmenter le régime du moteur de 400 tr/min. Cette moto est aussi équipée de jantes forgées Marchesini plus légères que la paire d’origine.

Un peu de couleurs et un nouvel emblème

Notons enfin que ces deux Ninja ZX-10R sont les premières à arborer le

Kawasaki River Mark, emblème réservé aux modèles légendaires de la marque depuis ses origines ; jusqu’à présent, seule la série des H2 avait eu cet honneur. Quant au nouveau coloris vert-blanc-rouge, il apporte enfin une sympathique touche de “rétro-fun” au modèle, et ça aussi, on aime !

Ninja ZX-10R 2021

tarif : entre 19 000 € et 20 000 €

disponibilité : 2e trimestre

Ninja ZX-10RR 2021 :

prix : Ninja ZX-10R + environ 10 000 €

disponibilité 2e trimestre