La pandémie de Covid-19 aura sans doute un peu gâché la fête, mais elle ne doit pas “masquer” le véritable exploit réalisé par Jonathan Rea. Au guidon de la Kawasaki ZX-10 RR officielle, le Nord-Irlandais a empoché son sixième titre mondial consécutif !

Pas de chance pour Redding

Il n’a même pas eu à attendre la seconde et ultime course de la saison pour coiffer sa 6e couronne mondiale. Le samedi, parti 15e sur la grille (conséquence d’une chute lors des essais) pour la première course du week-end, il a terminé 4e loin derrière le vainqueur, le Turc Toprak Razgatlioglu.

Arrivé à Estoril avec 59 points d’avance sur son plus proche rival au classement provisoire, Scott Redding, Jonathan Rea a bénéficié de l’abandon de celui-ci au 6e tour, sur problèmes techniques, pour s’en mettre définitivement hors d’atteinte et être titré. Redding, lui, a remporté la seconde course.

Jonathan Rea devant Scott Redding, son malheureux rival au championnat, victime d’une problème technique avec sa Ducati. (Photo Kawasaki)

302 courses, 99 victoires, 185 podiums !

Aujourd’hui âgé de 33 ans, Jonathan Rea avait intégré le plus haut niveau mondial en 2008, année de sa première et unique saison de Supersport, qu’il avait terminée 2e — tout en disputant deux courses en SBK. En 2009, il commençait à rouler en Superbike mondial, remportant 2 victoires pour une 5e place à la fin de la saison. Les années suivantes se concluent par des classements au championnat jamais plus loin que la 9e place.

A partir de 2015, et son arrivée dans le team officiel Kawasaki, c’est l’explosion pour Jonathan Rea, qui enchaîne les titres sans interruption jusqu’à ce samedi 17 octobre et sa sixième couronne mondiale.

En 13 ans de Superbike mondial, Rea a disputé 302 courses dont 99 qu’il a remportées. Une sur trois… Il est aussi monté 185 fois sur le podium et a terminé 62 fois deuxième, sans oublier 27 pole positions. Un palmarès incroyable !