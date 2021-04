Cette première édition a été organisée conjointement avec la Sécurité Routière, le Service Départemental d’incendie et de Secours, deux associations motardes locales, des assureurs, des fondations, des concessions moto, des moto-écoles et le nouveau chargé de mission deux-roues motorisés (CM2RM) du 05.

En raison de la situation sanitaire actuelle qui engendre des annulations ou reports d’évènements, la coordination de la Sécurité Routière des Hautes-Alpes a proposé cette journée de « reprise de guidon » en libre accès, sans inscription préalable ni réservation, comme cela se fait habituellement pour ce type d’opération. Des consignes et une mise en place stricte des gestes barrières et un plan d’occupation rigoureux des 1500m2 du parking de la DREAL ont été mis à disposition par la commune de La Saulce. La protection des intervenants et des participants était ainsi garantie.

Grâce à une communication en amont de la préfecture 05 mais aussi des intervenants et partenaires de cette opération conjointe, que ce soit dans la presse locale et sur les réseaux sociaux, les motardes et motards étaient au rendez-vous ce samedi matin. Certains étaient même en avance afin de s’assurer une place sur le parcours de mise en application de la trajectoire de sécurité sur route ouverte. D’autres, en balade, se sont arrêtés spontanément, intrigués par ce rassemblement de motos de tous types aux abords du rond-point.

Après un passage obligatoire au poste d’accueil de l’organisation, avec informations sur les consignes sanitaires et les modalités d’accès au parking (balisé et fléché avec un sens piéton entrée et sortie, accès séparé pour les motos, désinfection des mains, port du masque obligatoire, émargement de toute les personnes présentes sur site, inscription pour la sortie trajectoire), les participants étaient dirigés vers divers ateliers.

Initiation à la trajectoire de sécurité

À la sortie de la mise en application de la trajectoire de sécurité sur route ouverte - avec les militaires de la Brigade Motorisée de Gap et de Guillestre et renforcée par les encadrants professionnels de l’association « Trajectoire Moto Sécurité 05 » - une initiation par vidéo était proposée. Quelques conseils ont été donné aux 28 participants pour mieux rouler ensemble et adapter sa conduite à son environnement, avant de prendre la route par rame de 5 motos max avec un encadrant, sur une boucle de 40mn dans les environs.

Motardes et motards ont été informés sur les stages inscrits au Plan Départemental de Sécurité Routière (PDASR), au sujet du perfectionnement de la trajectoire de sécurité sur routes sinueuses et de montagne. Aussi, l’association « Trajectoire Moto Sécurité 05 » les propose chaque année depuis 2017, de mars à octobre sur le département des Hautes-Alpes et en dehors de celui-ci à la demande de certaines associations, amicales ou moto clubs.

Une variété de stands sur la conduite moto, la prévention et la sécurité

Sur un stand proche, les Sapeurs-Pompiers Volontaires de la Saulce présentaient une vidéo pédagogique sur un accident moto et animaient une simulation d’accident VL contre Moto, avec une initiation aux gestes de premiers secours aux motards. Ils étaient en interaction avec le stand de la concession Axxe Moto de Gap qui présentait les spécificités des divers gilets airbag en vente à l’heure actuelle.

Un plateau de maniabilité encadré par des moniteurs était proposé par le centre « LATIL Alpes formation », une auto-moto école de Gap. D’autres stands étaient à l’œuvre : un stand d’informations moto piste avec le « Moto Racing Club » de Gap, un stand « agence GROUPAMA » de Gap et un stand « fondation du Crédit Agricole ». Enfin, un stand information et prévention de la Sécurité Routière des Hautes-Alpes était animé par Marie Villard (coordinatrice de la Sécurité Routière), Sandrine (Intervenante Départementale à la Sécurité Routière) et le chargé de mission deux-roues motorisés, fraichement nommé sur le département.

À 14h30, la signature de la convention de partenariat entre la coordination de Sécurité Routière et les 9 motos-écoles du département a eu lieu. Nicolas Belle, directeur des services du cabinet de la préfecture, a remis gratuitement 3 gilets airbag - en partie financés par la « Fondation Crédit Agricole » - à chacune d’entre elles, et à destination des apprentis conducteurs.

À 16h, un tirage au sort parmi les participants des sorties trajectoire de sécurité a fait gagner un gilet airbag à l’un d’entre eux, et une paire de gants à un autre.

Une seconde journée « reprise de guidon » à venir

Cette opération « reprise de guidon » fut une belle journée ensoleillée, entre collaboration autour de la pratique de la moto, échanges, conseils, rencontres entre motards et professionnels de la route, le tout dans une ambiance sympathique.

La prochaine édition est déjà programmée dans quelques semaines dans un autre secteur, mais sous réserve en raison de la situation sanitaire.