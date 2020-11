Valentino Rossi et le team Yamaha officiel de MotoGP, ce n’est pas tout à fait une histoire comme les autres. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que le nonuple champion du monde a écrit chez le constructeur japonais beaucoup des plus belles pages de son incroyable carrière ?

La saison 2020 qui vient de s’achever marque la fin de 15 années de collaboration proche. D’abord entre 2004 et 2010, puis, après un détour de Rossi chez Ducati, de 2013 à 2020. Soit une première période longue de sept ans et une seconde qui a duré huit ans.

« Un membre clé de la famille Yamaha »

« Nous voulons remercier Valentino Rossi pour ces 15 années de travail acharné, de dévouement et de passion, s’est exprimé le team Yamaha Factory Racing MotoGP. Il a été un membre clé de la famille Yamaha pendant deux longs mandats dans son impressionnante carrière de pilote de Grands Prix. »

En 15 ans et 255 GP disputés avec Yamaha, Rossi a remporté quatre titres de champion du monde MotoGP, mais aussi 56 victoires, tout en montant 142 fois sur le podium !

Valentino Rossi victorieux du GP d’Argentine 2015. L’Italien a été couronné champion du monde MotoGP avec Yamaha en 2004, 2005, 2008 et 2009. (Photo Yamaha Racing)

« C’est un moment très émouvant, a expliqué de son côté Lin Jarvis, le patron de Yamaha Motor Racing, lors d’une petite “cérémonie” organisée en marge du dernier GP de la saison, au Portugal. C’est toujours triste de faire ses adieux, surtout à des personnes qui ont été un élément essentiel de l’équipe. Mais rien dans la vie n’est immuable, et c’est aussi la nature du MotoGP : des gens arrivent, certains partent, d’autres reviennent. Je garde un souvenir très vif de ces années [avec Valentino]. Il y a eu des hauts et des bas, mais c’est incroyable tout ce qu’il a accompli avec nous ! »

En 2021, Rossi chez Yamaha SRT

Pour autant, à presque 42 ans, Rossi ne quittera pas totalement le giron de Yamaha, puisqu’il roulera en 2021 aux côtés de Franco Morbidelli dans le team Yamaha Petronas SRT — il y remplacera Quartararo qui… va prendre sa place chez Yamaha Racing ! Celui qu’on surnomme aussi “le Docteur” emmène avec lui dans l’aventure l’ingénieur acquisition de données Matteo Flamigni, l’analyste Idalio Gavira et le chef mécanicien David Muñoz.

« Ce n’est pas un scénario d’adieu complet, c’est un moment de transition, confirme Lin Jarvis. […] L’année prochaine, il sera dans le box d’à côté, donc près de nous. Son statut de pilote d’usine est maintenu, et il continuera à piloter une YZR-M1 d’usine avec le soutien total de Yamaha Motor Co. »

« Je pense que les années 2004 à 2010 ont constitué la meilleure partie de ma carrière, a commenté de son côté Valentino Rossi. Nous avons écrit l’histoire pour Yamaha. […] Mais je suis aussi très fier de la seconde partie. Je tiens à remercier à nouveau Lin et Yamaha. Ils m’ont donné la chance de revenir dans l’équipe d’usine après deux mauvaises années dans une autre usine, alors que je “vieillissais” [sic !] déjà par rapport aux normes du MotoGP, et j’étais donc désespéré. Je n’oublierai jamais le moment où Lin m’a dit que j’aurais une chance de revenir chez Yamaha. C’est vrai, je ne serai plus assis dans le garage de Yamaha Factory Racing, mais je serai juste à côté, donc on pourra toujours se dire bonjour… »