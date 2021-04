Les restrictions de circulation instaurées par les ZFE (Zones à Faibles Emissions), discriminant les anciens véhicules selon leur année de commercialisation, ne peuvent évidemment pas tolérer les véhicules de plus de 30 ans. Ainsi, c’est un parc de 680 000 véhicules qui seraient condamnés à rester au garage. Parmi eux, 300 000 sont immatriculés en collection dont 30% (100 000) sont des deux-roues.

D’après les études de la FFVE (Fédération Française des Véhicules de Collection) et de la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), les automobiles de collection ne parcourent en moyenne que 1000 km par an. Les motos de collection, quant à elles, ne totalisent en moyenne que 875 km par an. Au vu de ces chiffres, les anciennes sont de toute évidence très loin d’être une cause polluante majeure.

Sous l’impulsion de la FFVE, le sénateur Jean-Pierre Moga (Groupe Union Centriste) a saisi le problème en déposant une proposition de loi au Sénat, visant la création d’une vignette Crit’Air « Collection » pour automobiles et motos. En suivant des modalités d’application, un tel macaron préserverait ce patrimoine des restrictions de circulation.

Pour rappel, le décret publié le 17 septembre 2019 ajoute 7 nouvelles ZFE (Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Aix-Marseille, Toulon et Toulouse) aux 4 existantes (Paris et Grand Paris, Lyon, Grenoble) pour l’année 2021. D’ici 2025, c’est 35 autres métropoles (!) qui pourraient s’y adjoindre. Un avenir incertain qui fait froid aux vieux carbus...

Le Sénat adopte la proposition de loi

Si rien n’est encore gagné, tout n’est pas perdu. Le 11 mars 2021, et ce, malgré l’avis défavorable du ministère des Transports, la proposition de loi est adoptée par le Sénat. L’article 1er ne s’appliquera pas aux trajets domiciles / travail. Rien de nouveau sur ce point donc, mais une première étape est franchie.

« Le parc roulant de collection ne représente que 0,5% du parc des onze premières métropoles intéressées et roule 15 fois moins. » précise la FFVE. « La part des véhicules diesel quant à elle représente seulement 5% des anciennes. Nos voisins allemands ont déjà œuvré de leurs côtés pour une immatriculation spécifique, permettant ainsi de trouver un terrain d’entente pour l’ensemble des parties-prenantes. »

Une synergie pour défendre nos anciennes

Que ce soit sur le plan local et national, la FFVE propose une alternative aux métropoles concernées, plutôt qu’une restriction pure et simple des véhicules de collection. De fait, elle se mobilise avec de nombreuses institutions automobiles et motocycles, telles que la FFM (Fédération Française de Motocyclisme) et la FFMC (Fédération des Motards en Colère). Une telle alliance inaugure une synergie pertinente pour sauver nos véhicules anciens du joug des ZFE.

La mobilisation des députés en faveur de cette proposition de loi auprès de l’Assemblée Nationale sera décisive. Dans le cadre de la loi « Climat et Résilience » (Lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets), 21 amendements ont été déposés et passeront en commission dans les prochaines semaines. Ils sont portés, entre autres, par le député de la Mayenne Yannick Favennec (Groupe UDI et Indépendants), qui a parallèlement déposé la même proposition de loi que celle du Sénat.

À suivre.