La gamme 2021 de la marque arrivera-t-elle à nous faire oublier l’emblematique Bullet 500, évincée du catalogue cette année ?

Entre une Meteor 350 à prix abordable, une Himalayan Euro 5, et le twin 650 des Continental GT et Interceptor lui aussi Euro 5, il est fort à parier que oui. Avec de telles motos, Royal Enfield confirme son ambition de trôner tel le roi indo-britannique du segment des petites et moyennes cylindrées.

Continental GT et Interceptor 650 : du changement haut en couleur

Avec ce passage aux normes Euro 5, les Continental GT et Interceptor ne changent pas fondamentalement. Nous retrouvons le fameux bicylindre à refroidissement par air/huile de 648 cm3, pourvu de caractéristiques similaires : 48ch et 52,3 Nm de couple à seulement 100 tours/min de moins dans cette version 2021 (35 kW à 7 150 tr/min contre 7 250 tr/min dans sa version Euro 4). Pas de quoi crier au scandale donc.

En revanche, des coloris inédits font office de nouveautés. L’Interceptor, en plus de sa couleur orange si caractéristique, peut désormais s’habiller de rouge, de bleu, mais aussi en biton noir/rouge ou gris. La Continental GT quant à elle, est proposée en rouge ou en biton noir/bleu, kaki ou blanc. Briller sur les routes sera également possible avec un habillage noir et chrome pour les deux motos.

Du reste, nous sommes toujours face à des néo-rétro de caractère compatibles permis A2. Coté tarif, la Continental GT est annoncée entre 6790 euros et 7290 euros selon la finition choisie. Il faudra seulement s’alléger de 100 à 200 euros supplémentaire pour acquérir une Interceptor.

Enfin, avec 28 nouveaux modèles prévus (!) durant les sept prochaines années, Royal Enfield n’a pas fini d’attirer l’attention. Et quelque chose nous dit que Honda, avec sa H’ness, y veille tout particulièrement...

Royal Enfield Interceptor / Continental GT 650 2021 - Fiche Technique

Moteur & cylindrée : bicylindre en ligne, 648 cm3, 4 temps, refroidissement air/huile, 4 soupapes par cylindre, Euro5

Alésage x course : 78 x 67.8 mm

Rapport volumétrique : 9.5:1

Puissance : 48 ch (35 kW) à 7.150 tr/min

Couple : 52.3 Nm à 5.150 tr/min

Alimentation : injection électronique

Démarrage : électrique

Embrayage : multidisques à bain d’huile

Boîte de vitesse : 6 rapports

Transmission : par chaîne

Cadre : double berceau en acier tubulaire

Suspension avant : fourche télescopique hydraulique de 41 mm

Suspension arrière : amortisseurs réglables

Frein avant : disque de 320 mm, ABS

Frein arrière : disque de 240 mm, ABS

Pneu avant : 100/90-18

Pneu arrière : 130/70-18

Longueur : 2.119 mm

Largeur : 788 mm

Hauteur : 1.120 mm

Empattement : 1.398 mm

Hauteur de selle : 805 mm

Garde au sol : 174 mm

Poids : 217 kg tous pleins faits

Réservoir : 13,7 litres (Interceptor) / 12,5 litres (Continental GT)