366,94 km/h pour Max Biaggi sur la Voxan Wattman électrique

sincèrement c con ces records ... on pourra aller même à 500 ou 600 kilos... plus ton moteur est gros plus t’avances ..... allez là... re-parlez moi de la hayabusa THERMIQUE et ses 197 cv ( ou 194 ?? ) bref, année 2007 ... et 300 km (...)