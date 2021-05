Il va être difficile de partir en vacances à l’étranger, mais, réjouissons-nous, car la France est douce et belle ! Et comme chaque année, Moto Magazine vous propose 3000 km de plaisir à moto. Sur le littoral normand, dans les Pyrénées d’est en ouest, le long du Tarn de sa source jusqu’à la Garonne, en Alsace sur la route des vins et la route des Crêtes mais aussi dans des lieux plus secrets tels le Clunisois ou les gorges de Daluis. Des itinéraires dont on vous donne un aperçu, complétés de cartes, de road-books et de fichiers GPX à télécharger sur motomag.com.