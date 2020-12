A partir du mois de janvier, il sera possible de chausser un trail routier des nouveaux Metzeler Tourance Next 2. Selon le manufacturier, ces pneus marquent un net progrès par rapport à leur prédécesseurs ; rien d’étonnant à cela : la première génération de Tourance Next est au catalogue depuis huit ans (la période de renouvellement est habituellement de quatre années), et le restera à un tarif plus attractif.

Les Tourance Next 2 s’adressent aux trails modernes. A l’exception du 90/90-21, toutes les dimensions sont des carcasses radiales, plus aptes à encaisser les fortes contraintes imposées par ces motos puissantes et gorgées de couple.

Metzeler annonce dans sa présentation avoir particulièrement soigné la neutralité en courbe et le sentiment de sécurité. La réduction des distances de freinage serait un autre aspect en net progrès : - 10 % sur chaussées humide.

Le dessin des rainures et le faible cramponnage ne laissent augurer que d’un faible potentiel en conduite hors-bitume. Néanmoins, ce design contribuerait à maintenir les performances au fil de l’usure des pneus.

Si le pneu arrière est le seul à utiliser un double composé, il reprend sur sa zone centrale, la plus endurante, le mélange gomme du pneu avant utilisant un nouveau polymère à haute charge en silice. Pour rappel, ce composant favorise principalement l’adhérence à basse température.

L’arrière recourt à la technologie Cap&Base, utilisée également par d’autres manufacturiers comme Dunlop et Bridgestone. Le principe est d’étendre la gomme centrale sous les bandes latérales pour limiter la déformation en virage de la gomme la plus adhérente, mais aussi la plus souple.

Et pour une conduite plus sportive, le manufacturier décline de nouvelles dimensions —120/70 R 19 (60V) et 170/60 R 17 (72V) — de sa référence Sportec M9RR, aptes à équiper les BMW R 1250 GS, KTM 1290 Super Adventure, etc.

Infos : Metzeler.com