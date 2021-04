Avec la Turismo Veloce 800, MV Agusta réalise une sorte de grand écart conceptuel. En effet, les motos sortant de l’usine de Varese (Italie) sont pleines de caractère et ont une personnalité très affirmée. Elles ont des commandes fermes, un moteur rugueux, bruyant et explosif dans les tours, un châssis précis : bref, avec de tels ingrédients, difficile de pondre une machine docile et polyvalente.

C’est pourtant le but de la Turismo Veloce et il faut admettre que MV Agusta ne s’en sort pas si mal dans ce grand écart conceptuel. Bon, c’est pas une CB 500 X non plus et après une bonne grosse journée de route de montagne, la Turismo Veloce vous aura un peu fatigué, mais au moins elle vous aura aussi laissé des souvenirs !

Euro 5 ready

De fait, pour 2021, la moto évolue en douceur : comme sur les autres versions de la marque, le trois cylindres a passé les normes et on a hâte de voir ce qu’il a éventuellement laissé en caractère dans l’opération. Pourtant, MV Agusta précise que le bloc de 109 chevaux a même gagné 12 % de couple en plus dans la zone allant de 3000 à 6000 tr/min, ce qui bénéficie à l’agrément en usage quotidien.

De même, le confort progresse avec une bulle plus haute et une selle dont l’accès a été rogné de 20 mm.

Pour le reste, l’électronique fait un bon en avant avec une centrale inertielle à six axes, l’ABS en courbe et le shifter up & down de série. Le nouveau tableau de bord TFT couleur de 5,5 pouces.

Quatre versions

La nouvelle Turismo Veloce 800 est disponible en quatre versions, la plus accessible étant d’ailleurs proposée à un tarif pas totalement stratosphérique pour qui veut une moto de caractère assortie d’une jolie touche de rareté et d’un zeste d’exclusivité. A la différence des autres, la Rosso se dote d’un amortisseur Sachs et d’une fourche Marzocchi de 43 mm, quand les autres ont des suspensions Sachs semi-actives. Les versions SCS à embrayage centrifuge Rekluse sont reconduites.

Côté tarif, voici la douloureuse :

Turismo Veloce Rosso, rouge : 13 990 €

Turismo Veloce Lusso, rouge ou noir, 18 990 €

Turismo Veloce Lusso SCS, rouge ou noir, 20 990 €

Turismo Veloce RC SCS, tricolore, 22 990 €

Alors, qui passe commande ?