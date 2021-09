Avec la RS 1000, la Brutale de MV-Agusta devient enfin un peu plus accessible. Sa différence avec la déclinaison RR ? Une moto adoucie pour élargir son public tout en conservant son ADN.

La RS est motorisée par un quatre cylindres en ligne de 998 cm3, aux normes antipollution Euro 5, délivrant une puissance de 208 chevaux à 13 000 tr/min. On retrouve, comme sur la RR, le shifter de troisième génération EAS 3.0 et de nombreuses aides à la conduite : anti-wheeling, contrôle de traction et de couple, et l’ABS en courbe MK100 Continental.

Alors que la Brutale 1000 RR était équipée de suspensions Öhlins semi-actives, la RS se dote d’une fourche inversée Marzocchi de 50 mm et d’un amortisseur Sachs. Tous les éléments sont ajustables manuellement. La marque italienne n’a pas touché au cadre et aux freins.

Autre changement, la position de conduite est plus droite et typée roadster. La selle quant à elle, est redessinée. Les commandes sont plus hautes et les repose-pieds sont également revus.

MV Agusta Brutal 1000 RS : les équipements

MV Agusta a choisi d’équiper son roadster avec des Pirelli Supercorsa SP V3. Pour ce qui est de la partie "high-tech", on retrouve le shifter Up&Down, le launch control et un régulateur de vitesse. Le grand écran TFT couleur de 5,5 pouces offre une connexion bluetooth et un GPS compatible avec l’application MV Ride. Cependant, le système de surveillance de la pression des pneus reste en option.

Disponible en deux coloris (Red Matt Metallic Dark Grey et Magnum Silver Matt Metallic Dark Grey), son prix s’élève à 25 500€ contre 32 300 € pour la RR.