Avec sa motorisation électrique, vent contraire du gros twin américain et son « potato » caractéristique, la LiveWire aura fait jaser le monde motard et la communauté Harley-Davidson. Vendue à un prix assez stratosphérique (près de 34 000 euros en France), la moto n’a pas rencontré le succès commercial escompté, incitant la firme de Milwaukee à revoir ses plans.

LiveWire One : 8000 $ de moins aux USA que le modèle 2020

Resiglée « One », la LiveWire (qui devient une marque, au passage) semble perdre légèrement au change. Sa motorisation électrique délivre 102 ch et 113,9 Nm de couple, contre 105 ch et 116,6 Nm auparavant. Aussi, la moto gagne 6 kg pour un poids total de 255 kg. En revanche, l’autonomie annoncée reste similaire avec 150 km en ville et 240 km en cycle mixte (environ 160 km en usage réel, selon nos propres tests).

Le temps de charge rapide est donné pour 40 minutes à 80 % et 1 heure en charge complète.

Là où tout change, c’est coté tarif. Aux USA, la LiveWire One est désormais proposée à 21999 $, soit environ 8000 $ de moins que le modèle siglé Harley-Davidson. Les détracteurs la trouveront toujours très chère, ce qui est plutôt vrai. Par contre, elle se positionne désormais à un plus prix compétitif sur le marché de l’électrique. En comparaison, une Zero SR/F s’affiche à un tarif de 19495 $ aux États-Unis.

La LiveWire One sera non seulement vendue dans les concessions Harley-Davidson, mais aussi chez d’autres distributeurs spécialisés. Elle posera ses roues cette année aux États-Unis et en 2022 à l’international. Il reste à connaître son tarif en France pour avoir un avis définitif sur la question.