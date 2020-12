Tiens, petite question de culture générale : quelle fut la première des "muscle bike" ? Avant de vous répondre, si vous vous demandez ce qu’est une "muscle bike", disons que c’est l’alliance entre une posture cool et agressive à la fois, avec un vrai niveau de performances.

Aujourd’hui, Ducati Diavel et Triumph Rocket III font carrément partie de la famille, qui pourrait englober la défunte Harley-Davidson FXDR. Mais avant cela, il y eut la Harley-Davidson V-Rod, elle même dans la lignée des Yamaha Vmax et Kawasaki Eliminator (la 900 pour le marché US, puis la 1000 pour tout le monde). Mais la généalogie peut être encore remontée : Honda VF 1100 C, à ne pas oublier. En réalité, il semble bien que la Kawasaki KZ 900 LTD de 1976, qui est globalement une 900 Z1, avec un grand guidon, une selle à deux étages et un peu plus de chromes.

On le voit, Kawasaki a une vraie légitimité dans ce segment !

Compresse-moi !

Or, comme on a vu que dans "muscle bike" il y avait "muscle", comment ne pas imaginer que le moteur 1000 compressé des Z H2 pourrait avoir une nouvelle vie dans une machine qui, pour vocation première, aurait pour mission d’arracher du bitume tout en vous aérant les aisselles ? C’est en tous cas ce que nos amis du magazine japonais Young Machine semblent avoir en tête. Et avouons qu’on salive d’avance à la perspective de chevaucher cette machine et de lui lâcher la bride ! Pas vous ?

Source : Young Machine...