Lorsqu’il est revenu de son essai de la KTM 1290 Super Duke R effectué en partie sur le circuit de Portimao, Axel, notre chef des essais, était pour le moins extatique. Or, la marque autrichienne en avait encore sous la manche, ce qui peut sembler dur à croire, mais c’est vrai.

Moins 9 kilos !

Il se trouve que la sylphide et musclée autrichienne pouvait encore faire un peu de régime. En la dotant d’une batterie au lithium et de roues forgées (chaussées de Michelin Power Cup2), les ingénieurs ont pu économiser respectivement 2,5 et 1,5 kilos. Il en manque un peu pour faire un compte rond, mais entre le nouvel échappement Akrapovic en titane avec embout carbone, des pièces en carbone ici et là (notamment la boucle arrière qui supporte la selle monoplace), la 1290 Super Duke RR affiche le poids record de 180 kilos... pour 180 chevaux, ça donne un rapport poids/puissance qui fait un peu peur ! Et ce d’autant que la poignée de gaz possède un tirage encore plus rapide (elle offre une rotation de 65 degrés, soit 7 degrés de moins que sur la version standard) ; heureusement les cartographies moteur offrent un mode Track, et l’ergonomie est confiée à des repose-pieds et des leviers ajustables...

Seuls 500 exemplaires seront produits, à un tarif de 24 899 € ! Si vous en voulez une, il vaut mieux courir chez votre concessionnaire KTM...