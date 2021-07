2001, 2006, 2008 : Troy Bayliss offre trois titres mondiaux en Superbike à Ducati, au guidon de trois motos différentes, la 996R, la 998R et la 1098R. Mieux : en 2006, Troy Bayliss remporte une victoire en MotoGP en plus de son titre en Superbike. Il reste le seul pilote à avoir jamais remporté une victoire dans ces deux championnats la même année. Ducati n’a pas la mémoire courte et rend hommage à cette légende australienne du sport motocycliste.

Une Panigale V2 très spéciale

Portant, bien évidemment, le numéro 21 sur son carénage, la Panigale V2 en série limitée très justement baptisée "Bayliss 1st Championship 20th Anniversary", rend hommage, faut-il le traduire, au premier titre de l’Australien. Elle reprend ainsi la livrée de la moto d’usine de l’époque, avec la petite bande verte au milieu du carénage (même si, à Imola, Troy avait couru avec une moto à la livrée grise). Bien entendu, pour justifier l’écart de prix (21490 €, disponible en octobre 2021, contre 18390 € pour une Panigale V2 standard), la moto est mieux équipée et plus légère de 3 kilos grâce à l’emploi d’une batterie au lithium et troque ses suspensions Showa contre du Öhlins (fourche NIX30 et amortisseur arrière TTX36). L’échappement se pare d’un traitement titane du plus bel effet.

Côté look, on a la signature du pilote sur le réservoir, le numéro 21 brodé sur la selle et quelques autres goodies, comme des maître-cylindre fumés.

Alors, si vous voulez vous identifier à celui qui, outre ses trois titres, a remporté 52 victoires et signé 94 podiums en WSBK, vous savez ce qui vous reste à faire !