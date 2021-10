La Multistrada constitue une grosse vente pour Ducati et il n’y a qu’à se balader, l’été, sur les grands cols européens pour constater du succès de cette moto. Pour 2022, Ducati modifie sensiblement sa 950, qui devient pour l’occasion Multistrada V2, et s’inscrit mieux dans une logique de gamme aux côtés de la V4.

Une ergonomie revue

Outre un look très légèrement modifié (notamment sur les flancs de selle), c’est côté ergonomie que la Multistrada V2 se veut plus accessible. Les repose-pieds seront désormais plus bas de 10 mm (ils proviennent de la V4), la selle, plus longue et plus plate, est perchée à 830 mm, mais une version à 790 mm est aussi disponible (qui inclut les suspensions rabaissées, sinon la selle basse standard est à 810 mm). Elle devrait donc s’adresser à un public plus large.

Ce public sera a même d’apprécier une baisse du poids de l’ordre de 5 kilos : les jantes viennent de la V4, plus légères de 1,7 kilos par rapport à l’ancien modèle. Même les rétroviseurs sont plus légers. Côté poids, on est à 199 kilos à sec.

Côté moteur...

Ducati conserve le "950" (en fait, un 937 cm3), qui sévit aussi sur l’Hypermotard, la Supersport et bien évidemment l’ancienne Multi. Il évolue lui aussi assez profondément, avec de nouvelles bielles, un embrayage à 8 disques revisité et une boîte de vitesse à la fluidité améliorée. Côté chiffres, il fait toujours 113 chevaux à 9000 tr/min mais le couple passe de 96,4 à 94 Nm, à 6750 tr/min. La moto sera proposée avec un bridage A2. Bien entendu, comme toujours chez Ducati, la dotation électronique est à la page, avec plusieurs modes de conduite et des assistances évoluées. Il y a aussi un système d’alerte au freinage d’urgence, qui met les warnings et prévient les autres usagers en cas de ralentissement soudain...

Suspensions électroniques et version S

Nouveauté dans la gamme, une version S qui apportera des suspensions électroniques semi-actives Skyhook, un régulateur de vitesse, l’éclairage de virage, le shifter en série, l’écran TFT couleur et les commodos rétroéclairés. Tout ceci aura un prix : 17 490 €. Trop cher ? Dans ce cas, la version standard à 14 990 € sera peut-être plus attirante à vos yeux. Les motos seront disponibles rapidement en concession, à partir de novembre 2021.