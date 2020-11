Trois semaines après avoir présenté le nouveau moteur V4 Granturismo qui les équipe, Ducati a dévoilé ses nouvelles Multistrada V4, V4S et V4S Sport. Trois versions qui devront pérenniser le succès de la prolifique lignée Multistrada, dont 110 000 exemplaires ont été vendus depuis 2003.

La Ducati Multistrada V4S 2021 est l’intermédiaire entre la version standard V4 et la version V4S Sport. (Photo Ducati)

Fini le V2 Testrastretta, vive le V4

A tout seigneur tout honneur, le moteur constitue l’évolution la plus marquante des nouvelles Multistrada.

Ducati a abandonné le V2 Testrastretta de 1262 cm3 qu’elle employait jusqu’alors pour un V4 à 90° de 1158 cm3. Qui est aussi plus léger (moins 1,2 kg), compact et puissant (170 ch délivrés à 10 500 tr/min contre 158 ch à 9500 tr/min) que son prédécesseur. La valeur de couple maxi est de 125 Nm (12,7 mkg) à 8750 tr/min. Voilà pour le cœur des Ducati Multistrada V4 2021.

Un air de famille

Côté corps, Ducati ne va pas dépayser les aficionados de la Multistrada tant la V4 possède un air de famille marqué. Mais le look est plus dans l’air du temps et un tantinet plus agressif, notamment à l’avant. Le châssis est dévolu à un cadre monocoque en aluminium, avec des suspensions à grand débattement, 170 mm à l’avant, 180 mm à l’arrière.

L’avant de la Ducati Multistrada V4S, littéralement “bestial“. Au centre, juste en dessous du “regard”, est implanté le radar. (Photo Ducati)

Entre autres équipements électroniques au goût du jour (modes de conduite, ABS de virage, etc.), pour la première fois, Ducati a également équipé la Multistrada V4 et ses sœurs d’un système radar (les capteurs sont installés à l’avant et à l’arrière). Développé avec Bosch, il permet d’utiliser le régulateur de vitesse adaptatif ACC et la détection d’angle mort BSD.

3 versions différemment équipées

La Multistrada V4 “de base” sera la version la plus accessible financièrement. Vendue au prix de 19 590 €, elle est notamment équipée de l’ABS sur l’angle, du contrôle de wheeling, de l’éclairage DRL, de commodos rétroéclairés, d’un écran TFT couleur de 5 pouces. Poids en ordre de marche : 240 kg. Coloris rouge, jantes noires.

La Multistrada V4S, vendue 23 540 €, possède les mêmes équipements (sauf l’écran TFT couleur, qui fait 6,5 pouces) plus : suspensions pilotées Skyhook Evo, shifter, régulateur de vitesse, aide au démarrage en côte, Ducati Connect et système de navigation, feux à leds, etc. Elle est disponible en gris “Aviator Grey” et peut-être commandée avec des jantes en alliage ou à rayons. Poids en ordre de marche : 243 kg. Coloris rouge ou gris.