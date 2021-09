Malgré les deux années chaotiques dues au Covid, BMW revient pour une 3eme édition ce samedi 18 septembre au Moto Loft 92 BMW Motorrad, à Gennevilliers. Be My Woman est un événement qui rassemble motardes et motards autour d’artistes et de diverses sessions d’essais moto du constructeur allemand.

Un programme complet

Au programme : des expositions de photographies, de lithographies, de dessins, une fresque en direct Live d’Eric Doxat et du pin-stripping (technique de peinture à la main) pour orner casques et réservoir avec Christophe. L’événement propose 3 séries d’essais de 10 motos environ, sur toute une journée. Un concert à 17h30 avec les Speedle Mood est également prévu.

Au village des artistes, vous retrouverez Anne-France Dautheville en dédicace toute l’après-midi avec ses 3 livres sortis chez Payot Rivage. Mais aussi Nicolas Draeger, Gregory Mathieu notre photographe et essayiste, qui présentera ses plus beaux clichés de machines à l’hélice, Alexandre Despretz, motard dans la police, auteur de Bandes Dessinées sur les bonnes et mauvaises excuses des conducteurs. Toutes en Moto Ile de France sera là aussi avec Céline Grolleau.