Side Car Party 2021 : Et j’ai reçu mon baptême de singe « de compétition » …

Le side-car, cette ingénieuse invention qui mêle efficacement les inconvénients du motard et de nos amis à 4 roues ne m’a jamais attiré, étant plutôt adepte du dénigrement de ce moyen de locomotion de grand-papa. Cela-dit, motard dans l’âme et dorénavant armé de deux filles de 9 et 11 ans, il fallait de gré ou de force envisager cette option. Et, compte-tenu de mes incursions sur circuit (...)