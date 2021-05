La Revue Moto Technique, c’est fini !

Fini RMT et moi qui la 1ère fois j’ai commandé une de ces revues pour ma 125 TWIN Honda , et que je me suis pris pour un mécano ! je suis très déçu , d’autant plus que j’ai acheté une RT chez eux il n’y a pas si longtemps (2ans) pour ma (...)