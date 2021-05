La Harley-Davidson Pan America 1250 Special en essai vidéo sur Motomag

Après avoir vu la série "Long Way Up", je me doutais bien que HD préparait quelque chose :) ...J’irai l’essayer, c’est sûr. on ne peut parler que de ce qu’on connait. Ayant déjà pu apprécier une bonne partie de la gamme HD en 45 ans de moto (...)