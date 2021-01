2021, le retour !

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année et une bonne sante, même si 2021 s’annonce déjà comme une année très compliquée, entre pénurie de vaccin annoncée (espérons une sortir de crise rapide) et couvre-feu. Le 17/01/2021 j’ai trainé mon appareil photo au circuit Carole pour un roulage gratuit (voir les modalités auprès du circuit), et je dois dire que cela fait énormément de bien (...)