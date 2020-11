Essai Royal Enfield Interceptor : triomphe à l’indienne (+vidéo)

Achetée en mars..et livrée "at home" en avril car je ne pouvais pas aller la chercher au garage (Covid oblige). Un peu plus de 6000 bornes au compteur depuis le mois d’avril et que du bonheur. Néanmoins les 47 Ch sont bien là et ce ne (...)