Bonne nouvelle pour les amateurs de moto électrique. A partir de 2021, l’intégralité de la gamme Zéro (8 modèles) recevra le système d’exploitation “Cypher”. Inauguré sur les dernières SR/S et SR/F en 2020, ce système permet notamment de surveiller sa moto à distance, d’obtenir des informations sur son niveau de charge et de modifier ses paramètres à distance via une application chargée sur son smartphone. Un service pratique et... gratuit.

Autre modification présentée par le fabricant : un confort passager accru sur le modèle SR/S, grâce à des repose-pieds plus bas et une selle arrière plus large.

Tarif SR/S : 21 770 € et 23 490 € (version premium, avec chargeur embarqué 6 kWh et poignées chauffantes)

Pour le reste de la gamme, les coloris et les tarifs évoluent comme indiqué ci-dessous :

La SR/F reçoit un saute-vent et sera désormais disponible en deux coloris : noir et argent ou vert et rouge. Prix : 20 970 € et 23 190 € (premium).

La version SR précédente reste au catalogue en 2021 et s’échange contre 17 840 €.

LA S en version 11 kW (pour les permis A1-125) est désormais vendue 16 430 €, uniquement en gris/bleu.

La FXS est désormais disponible elle aussi en version 11 kWh au même tarif que la version standard : 13 260 €.

La Zero DSR “Black Forest”, testée ici par nos soins, est désormais vendue uniquement en noir. Prix : 21 060 €.

La DSR s’échange contre 17 840 € en coloris marron et or mat, tandis que la DS en version 11 kW (permis A1) est vendue 16 430 € en gris et vert mat.

Enfin la légère FX, avec ses 146 km d’autonomie annoncée et son moteur de 7,2 kW, constitue l’entrée de gamme de la marque. Elle est vendue 13 260 €.