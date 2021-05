Tu es adolescent et tu rêves de faire la couverture de Moto Héroes ? Tu rêves d’une petite barbichette, d’une fausse Rolex, d’un vieux bleu de travail soigneusement patiné dont la manche laisse deviner un tatouage, tu as envie d’avoir une casquette accrochée à ton sac à dos et un mug émaillé à la ceinture, tu rêves de croire que tu es unique et que les motos de "caractère", c’est fait pour toi ? Yamaha t’a entendu, jeune (et moins jeune !) motard.

Et de trois

C’est ainsi qu’après les XSR 700 et XSR 900, Yamaha continue sa stratégie "Faster Son" (un truc culturel japonais où les pères transmettent leur passion de la moto à leurs fils, dans des bouclards mal éclairés, et que ceux-ci finissent par "tuer le père" en se montrant plus rapide au guidon) et la décline en 125. Oh, en réalité, cette petite XSR est une moto "mondiale" puisqu’elle existe déjà en 155 cm3 sur quelques marchés asiatiques dont la Thaïlande.

Côté moteur, on va retrouver la dernière génération de 125 4-temps avec le système de distribution variable, ce qui lui permet de conserver du brio malgré sa mise en conformité à la norme Euro 5. En tous cas, la bonne nouvelle, c’est que le marché de la 125 "stylée" n’est plus l’apanage des marques chinoises : cette XSR 125 va ainsi venir concurrencer la Husqvarna 125 Svartpilen et, dans une moindre mesure, la Honda CB 125 R. Par contre, il faudra s’attendre à un tarif dépassant les 5000 €, la MT-125 étant déjà à 5199 € !

Selon nos informations, la moto sera présentée à la fin du mois de mai. Qui signe le bon de commande ?