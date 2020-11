Adieu Yamaha R6… et Welcome R6 Race ! En 2021, la petite sportive 600 de Yamaha ne sera plus homologuée pour un usage routier. Mais la firme japonaise en poursuit la commercialisation avec un modèle réservé à la piste, vendu avec un sacré kit !

Vous rêvez de vous prendre pour un pilote du GMT94 engagé en championnat du monde Supersport ? Jamais Yamaha ne vous aura autant facilité la chose…

Dessinée pour le circuit, la petite Yamaha R6 ne sera bientôt plus disponible que pour cet usage. Si la marque a en effet décidé d’en arrêter la commercialisation sous sa forme “routière”, c’est pour se concentrer sur une version piste, équipée pour la gagne avec un kit Stage 1 répondant aux normes de la FIM, la fédération internationale de moto. Avec : carénage de course spécifique issu du WSS, kit électronique, système d’admission d’air spécifique, ligne d’échappement Akrapovič…

Cette version “Race” devrait nettement mieux respirer que la dernière mouture homologuée, franchement castrée par la norme Euro 4, mais aussi mieux freiner grâce à la suppression de la centrale ABS et à l’ajout de durites blindées… installé en limande derrière les carénages, il ne vous restera plus qu’à tenter d’aller remporter l’un des championnats de Supersport français ou simplement vous amuser lors de journée piste, au guidon de la machine la plus affûtée de la catégorie.

Tarif : NC

Dispo : courant janvier

Composition du kit GYTR Stage 1 :

• Carénage complet

• Ligne d’échappement complète Akrapovič

• Kit ECU

• Ensemble faisceau électrique

• Interrupteur marche/arrêt

• Câble USB d’interface

• Kit bougies AIS

• Émulateur ABS

• Bouchon de carburant sans clé

• Revêtement de selle

• Kit de durites de frein en acier inoxydable pour l’avant et l’arrière

• Protection de levier de frein avant

• Commandes reculées avec kit de sélection inversée en option

• Protection de chaîne en forme d’aileron de requin

• Pignon avant 14 dents, pour conversion de chaîne 520

• Couronne arrière 45 dents, pour conversion de chaîne 520

• Jeu d’écrous de pignon pour conversion 520

• Kit DID or pour conversion de chaîne 520

• Crochets de béquille de stand arrière

• Béquille arrière de stand

Retrouvez notre essai vidéo de la version 2017 ici :

https://www.motomag.com/Yamaha-YZF-R6-le-dernier-samourai.html