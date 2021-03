Pour l’année 2020, l’Île-de-France concentre à elle seule près de 29% des vols de véhicules sur tout le territoire national, soit 5,9 vols pour 1000 véhicules. Ces chiffres sont rapportés par le Ministère de l’intérieur, conjointement calculés avec les rapports de Coyote Secure (traceur autonome de véhicule) et du groupe d’assureurs Argos.

À titre de comparaison, la région PACA, pourtant classée 2ème du classement, enregistre 3,8 vols pour 1000 véhicules. Une importante différence qui s’expliquerait par la forte concentration de deux-roues motorisés à Paris, mais aussi - et surtout ! - car ceux-ci sont plus simples à subtiliser. De fait, 31% des vols se font intra-muros. La grande couronne quant à elle, arbore des chiffres oscillants entre 7 et 15% selon le département.

Le deux-roues, la cible facile

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 61,2 % des véhicules volés et tracés par Coyote Secure en Île-de-France sont des deux-roues. La préfecture de Police avance des chiffres similaires, se traduisant par 4870 vols de deux-roues motorisés contre 1774 vols d’automobiles et autres véhicules de transport.

« C’est plus rapide à démonter qu’une voiture, plus facile à démarrer, à transporter, on peut en mettre 40 dans un container pour l’étranger ou quatre dans une camionnette, et surtout un modèle neuf s’écoule près de 10000 euros », rapporte la Mutuelle des motards.

Plus rapide et facile... C’est une évidence, surtout en observant que la plupart des deux-roues sont démarrés par boitier électronique, installés à bout de bras dans des camions, puis éclipsés en sous-sol pour certifier l’absence de traceur. Mieux encore, la star de la « mobilité douce », la trottinette électrique, servirait parfois à déplacer le véhicule pour le dissimuler ailleurs. Serait-ce un complot écolo pour recycler motos et scooters ?

Blague à part, il n’est également pas surprenant de constater que ce sont encore les mêmes deux-roues qui remportent la palme des malfrats. Selon les chiffres de la Mutuelle des motards, les sempiternels Yamaha T-Max, BMW 1200 GS et Honda X-ADV se disputent le podium de l’export et de la revente de pièces. Des modèles qui s’avèrent - en toute logique - de plus en plus difficiles à assurer sans s’alléger de sommes annuelles prohibitives.

« La meilleure solution pour éviter le vol d’un deux roues reste la même qu’il y a vingt ans » explique la Mutuelle des motards. « Il faut attacher son deux-roues à un point fixe. Et même disposer de deux antivols quand on s’absente longtemps. Car comme pour les voitures, les constructeurs ont retiré les clés et muni les propriétaires de cartes électroniques, mais cela facilite la tâche pour les voleurs grâce aux boîtiers vendus 1000 ou 1500 euros. »

Même si le risque zero semble utopique, adopter un maximum de précautions semble plus que jamais nécessaire, surtout à Paris...